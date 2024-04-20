投柯青年嗆民進黨只會抗中保台　鄭麗君「直球對決」回應

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鄭麗君以「投資未來世代，就是投資台灣未來」進行專題演講。鄭麗君表示，準總統賴清德的「國家希望工程」包含三大目標，「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」，而「投資未來世代」是首要國政，是台灣成為創新型社會與公義化社會的雙重關鍵。
在「投資未來世代」內涵上，鄭麗君分就七大面向闡述，包括教育投資、工作保障、健康促進、居住正義、照顧服務、性別友善、促進公民參與，其中的「教育投資」是一大重點。
鄭麗君表示，賴清德提出擴大高教投資3+1，首先就「教育平權」針對私校學雜費補助，縮減公私立學費差距，這在今年2月已經開始實施；第二是「投資高教教研人才，追求卓越精進」；第三為「投資國際交流合作，提升高教國際競爭力」，同時設立「百億海外圓夢基金」；第四是擴大對技職教育師資、設備及類產線的投資，培養下個世代的產業人才。同時，亦打造公平、均優、多元的12年國民基本教育。
此外，鄭麗君也和與會青年進行問答，一名東華大學學生表示，他總統票投柯文哲，但因為他是身心障礙者、民進黨不分區提名律師陳俊翰，所以票投民進黨；他詢問，民進黨除了抗中保台以外，在政策面能否更實際一點？並指出民進黨公職為了開直播而開直播，學柯文哲沒錯，但沒有具體政策溝通，就只是為做而做。
鄭麗君回應，她不是因抗中保台、爭取選票才來參與國家希望工程。她說，年輕人面對的挑戰是她20、30年苦思的問題，她寧願把時間花在智庫，將問題想深、看遠，以解決問題、提出系統性對策。
鄭麗君提到，感謝學生的監督、惕勵，民進黨必須把批判監督的聲音視為進步動力。她並說，於公於私都很期待與年輕朋友對話，批判監督的聲音，永遠是民進黨進步的動力，而國家希望工程就是希望回應年輕人面對的薪資、物價、房價、租金、社會平權等狀況，年輕人期待的不只是民主永續，也希望有一個公平的社會。
另外，在週休三日議題上，鄭麗君說，在未來工作新的形態裡面，如何對勞動者的工作彈性需求，及安全保障要一起思考，至於是否只限於週休三日，社會要多討論。