花蓮19歲男保護媽媽！持「鎮暴槍」轟5槍 酒醉繼父受傷送醫
花蓮一名王姓繼父長年酒後對妻子大小聲，19歲的楊姓男子看不慣繼父欺負媽媽，13日深夜他看繼父又發酒瘋，拿著日前向友人借來一把鎮暴槍，憤而持槍朝著繼父連開5槍，事後趕忙逃離現場，王男送醫後並無生命危險，楊男則在案發後2小時後主動投案，全案依殺人未遂、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，43歲的王姓繼父酗酒後，時常對妻子發現怨氣、大小聲，19歲楊男積怨已久，13日晚間10時許，王男與楊男母親再度因為酒後爭吵，雙方互相拉扯，楊男見狀氣憤之下，拿出的鎮暴槍朝繼父開了5槍，導致繼父左後腦、下巴、左手臂受傷，緊急送醫搶救，所幸經治療後沒有生命危險。
楊男自知鑄下大錯，犯後慌忙逃離現場，不過自知法網難逃，14日凌晨0時許，自行前往北埔派出所投案，交付鎮暴槍一把、彈匣一個。全案依殺人未遂、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。
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