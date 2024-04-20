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銳米狂轟46分創個人新高！鋼鐵人107：98勇士　富邦季後賽拉警報

▲高雄鋼鐵人銳米攻下46分，刷新個人單場得分紀錄，同時也是聯盟本季例行賽單場得分第2高。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲高雄鋼鐵人銳米攻下46分，刷新個人單場得分紀錄，同時也是聯盟本季例行賽單場得分第2高。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者路皓惟/綜合報導

PLG職籃例行賽進入尾聲，爐主高雄鋼鐵人今（20）日在鳳山體育館迎戰衛冕軍富邦勇士，儘管只有單洋將銳米在陣，但他狂轟46分，刷新個人單場得分新高，率隊以107：98擊敗擁有3名外援的勇士隊，鋼鐵人中止5連敗，也讓富邦勇士季後賽拉警報。

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首節勇士取得2分微幅領先，上半場打完以56：55領先1分。然而，銳米在第三節開始爆發，單節狂轟11分，包括砍進3顆三分球，帶領鋼鐵人打出19：9攻勢逆轉比數，鋼鐵人帶著79：72領先進入決勝節。

末節銳米表現依舊強勁，單節獨得15分，不僅如此，王律翔、李睿麒和林郅為也輪番飆外線，為鋼鐵人奠定勝基，最終便以9分差距取得勝利。

銳米全場拿下46分外帶10籃板及3次抄截，刷新個人單場得分紀錄，同時也是聯盟本季例行賽單場得分第二高。而富邦勇士3名外援泰勒、強森和伊貝合計砍下64分，賴廷恩也有14分進帳，但三分球命中率不佳僅22.5%，其他本土選手也未能挺身而出種下敗因。

目前勇士與排名第4的新北國王差距2.5場勝差，想要打進季後賽挑戰越來越大。

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