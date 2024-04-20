花蓮木瓜溪上游震出「堰塞湖」！蓄水量43萬立方公尺 潰堤恐釀災
0403花蓮強震目前災後工作仍在延續，林業及自然保育署花蓮分署發現，距離台電龍澗發電廠約6.8公里的木瓜溪上游河床，形成一處壩高約30公尺、迴水長度約700公尺的「堰塞湖」，湖面面積約5.6公頃，蓄積水量約43萬立方公尺，超過200個國際標準游泳池水量。對此，花蓮分屬評估，未來若潰決，下游銅門、榕樹部落水位升將升高20至50多公分，暫時不會造成聚落危險，目前成立專業小組應變災防。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮分署說明，目前下游首當其衝的是距離約5公里的台電木瓜壩、距離約6.8公里的台電瀧澗電廠，還有距離約15公里的銅門村聚落，最接近的聚落是下游15公里的秀林鄉銅門村的銅門、榕樹2個聚落，不過這兩個聚落都是河階台地，與溪床的高程有10至20公尺差距。
花蓮分署指出，經檢算水體若潰決後，銅門部落下方溪床水位會升高53公分（河道寬度平均150公尺）、榕樹部落下方溪床水位升高約20公分（當地河道平均寬度約400公尺），目前對聚落不至於有立即危險，但是下游河道行水區內活動的人員則會有較直接影響。
花蓮分署已經通報堰塞湖下游的秀林鄉公所、台電公司啟動防災應變機制、河道管制，主要是擔心民眾下到溪床活動容易有危險，呼籲附近居民、遊客暫時勿進入溪床活動。