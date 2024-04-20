SHINee隊長溫流「生病神隱10個月」！突現身機場 健康狀態曝光
▲南韓天團SHINee成員溫流去年6月份因為健康狀況欠佳，宣布中斷演藝活動，近日睽違10個月回歸，恢復健康的模樣讓粉絲相當驚喜。（圖／IG dlstmxkakwldrl）
記者
施以慧／綜合報導
2024-04-20 17:49:56
南韓天團SHINee成員溫流（原名：李珍基）從去年6月份開始就因被粉絲發現身形暴瘦，而引發外界擔憂，當時SM娛樂還向媒體拋出震撼彈，表示溫流的健康狀況亮紅燈，要中斷所有公開活動。溫流休息了10個月的時間，終於在近日宣告回歸演藝圈，舉辦首場個人見面會，並且與隊友Key、珉豪、泰民於5月份一起合體開演唱會，今（20）日他為了前往新加坡參與「Star Awards 2024」，現身仁川機場被媒體捕捉，體態恢復以往、氣色圓潤的模樣讓粉絲看了相當開心。
從韓媒拍攝的畫面中，可以看到溫流戴著藍色漁夫帽搭配牛仔上衣，背著後背包，一路上親切收下粉絲送的卡片，並向現場媒體們露出招牌的燦爛笑容，頻頻點頭說著「謝謝」，明顯健康狀況已經恢復，不見先前生病時的消瘦模樣。 ▲SHINee溫流現身仁川機場，已經沒有過去的消瘦體態，氣色極佳。（圖／翻攝自newsen） 溫流今年3月份宣佈離開SM娛樂，被經紀公司GRIFFIN娛樂簽下，團體合約會繼續留在SM娛樂，但個人專屬合約已經在3月底結束，不過溫流行程依舊滿滿，不僅5月18日將在首爾世宗大學與粉絲相見，6月還要前往日本大阪、橫濱。不只如此，溫流在休息10個月後，也將正式回歸SHINee團體活動，會參與下個月的「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION : SHINee'S BACK」安可演唱會，滿檔的行程也讓粉絲相當驚喜。 ▲溫流這次回歸行程滿檔，讓粉絲相當期待與偶像相見。（圖／IG dlstmxkakwldrl） 今年34歲的溫流，不只在SHINee中擔任隊長，還接下主唱大位，是實力派歌手的他，也在戲劇中的表現亮眼，2016年曾在神劇《太陽的後裔》中，飾演外科醫生李治勳，劇中戀愛腦的形象深植人心，在當時的瞬間收視率還達到34.4%，如今重返演藝事業，未來會帶來什麼型態的新作品也讓人相當期待。 ▲溫流2016年出演《太陽的後裔》，飾演外科醫生李治勳，大受好評。（圖／太陽的後裔官方網站）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「 NOW娛樂」Youtube頻道