高雄市佛教會「浴佛大典」同為花蓮震災祈福

佛教教主釋迦牟尼佛降生之日為「佛誕日」，又稱「浴佛節」。高雄市佛教會今(20)日假高雄市元亨寺舉行浴佛大典，由高雄市佛教會理事長上圓下戒大和尚，率領高雄市各寺廟團體會員誦經祝禱，慶賀佛陀誕生2568年，感念佛恩同時，也實踐菩薩慈悲心，為花蓮大地震受災民眾及罹難者敬設祿、蓮位，各點燃108盞油燈祈福祝禱、消除108種煩惱。
記者陳美嘉／高雄報導
相傳佛陀誕生時大地震動，天女散花，四天王以十二種香湯、名花灌沐太子金身，九龍亦從上而下吐水，一溫一涼為佛沐浴，人天無不為此歡欣鼓舞。適逢今年是農曆「龍年」，高雄市佛教會首度以九隻龍造型布置「浴佛台」，其中，「龍王」掌管雨水，由目前國內多數水庫蓄水量不足，水情顯得吃緊，浴佛法會祈求能風調雨順。至於「寶可夢龍」則是為大小朋友規劃，希望宗教信仰能從小扎根。
高雄市佛教會指出，佛身本來清淨，又何須洗淨？其實看似沐浴佛身，洗淨的是浴佛之人自己的身心，藉由浴佛來內化、檢視自身修行，祈願一切眾生之身心垢濁早日滌淨，清淨如佛，開啟靈明覺性。而天際現出「九龍」以清泉灌沐佛身，龍象徵富貴吉祥，勇敢進取的智慧，而佛教代表最高智慧的文殊菩薩，過去世成佛即是「龍種上王佛」，龍上加龍，智慧N次方，盼參與浴佛大典所有大眾都能增長智慧，同霑法益。有更多正能量應變生活中的變化與不安，創造更幸福健康的人生。