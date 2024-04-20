下週最強鋒面能馳援水庫？鄭明典曬1圖：預報雨勢「可能要打折」
據中央氣象署預報，下週預計有兩道鋒面陸續影響臺灣，天氣不穩定，當對流發展旺盛容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。許多氣象專家認為，這波會是「今年最強鋒面」，也有不少民眾期待這波降雨能夠馳援各縣市的水庫水位。但前氣象局長鄭明典則認為，「預報中提到的下周雨勢，可能需要打點折」，並說明詳細原因。
記者潘毅／綜合報導
氣象署提到，下週一(22日)鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後降雨也擴大，中部以北、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。下週二(23日)鋒面影響，下週三(24日)鋒面通過，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，而由於雲多下雨，各地高溫也略微下降。
下週四(25日)另一鋒面接近，下週五、下週六(26日、27日)鋒面影響，各地降雨機率仍高，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。下週鋒面天天都在臺灣或臺灣附近徘迴，使得降雨機會大大增加。「林老師氣象站」也提醒，累積總降雨量也要特別注意防範，預防可能災害肇生。但也有民眾期待，這波降雨能緩解旱象。
不過鄭明典稍早發文中提到：「中南半島的午後對流太弱了！」他隨後解釋，這個季節，陸地應該逐漸增溫，相對於周邊海溫，陸地上容易有熱對流發展，「沒看到熱對流，就表示高壓太強了！」中南半島的午後對流不發展，台灣這邊的強對流也不容易發展。因此鄭明典認為，相關預報中提到的下周雨勢，「可能需要打點折」。
是否出現致災性的降雨？天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則認為，目前還很難判斷，而且還言之過早，需視當天雷雨帶發展情形而定，「這部分不確定性比較大，而能否緩解水庫旱情，當然也是要精準下對地方才有用，如果都下在沿海或平地就有點浪費了」。