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卡森斯處理球能力出色！雲豹3位置戰力整齊　高錦瑋猛誇他掩護好

▲卡森斯回歸台灣職籃，台啤雲豹的隊友高錦瑋認為他得掩護對特手提升很大，一擋就很空檔。（圖／T1提供）
▲卡森斯回歸台灣職籃，台啤雲豹的隊友高錦瑋認為他得掩護對特手提升很大，一擋就很空檔。（圖／T1提供）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星「表弟」卡森斯重回台灣籃壇，讓本來實力就很強悍的台啤雲豹變得更強，今（20）日再以101：96擊敗臺北台新戰神，取得近期5連勝。卡森斯加入之後，還在摸索球隊的打法和節奏，同時他的身體狀況和時差問題也還需要調適，今天發生了7次失誤。不過整體而言，他對於雲豹實力提升很大，高錦瑋認為這讓他們「解鎖」了一些戰術和打法。

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雲豹總教練查爾斯賽後表示，針對卡森斯回歸陣容，有做很多調整，幫助他適應比賽情境，「我們也會根據他的狀況讓團隊去磨合調整，他也才剛回來，對隊友、對手和裁判都需要再適應，不同狀況需要不同的練習，這需要時間。他今天有幾球出手的感覺很不錯。」

▲卡森斯的身體素質出色，又擁有出色的技術，能夠幫助球隊更好的處理球。（圖／T1提供）
▲卡森斯的身體素質出色，又擁有出色的技術，能夠幫助球隊更好的處理球。（圖／T1提供）
卡森斯回歸雲豹戰力提升　許皓程：處理球的人變多了

對於卡森斯重新回歸，能夠給雲豹帶來些什麼？臺北戰神者主帥許皓程很現實地說：「票房會增加」，之後他聊到場上的效益，直言卡森斯的出色技術，將能幫助雲豹隊在關鍵時刻處理球更加穩定。

「小安、小高都是有經驗的球員，他們之前中鋒位置的威廉斯比較沒有處理球經驗，現在卡森斯加進來，雲豹3個位置都很不錯，確實很難找到缺點。」許皓程如此評價道。

對於戰神有機會能夠對上卡森斯這種巨星，許皓程也相當正面地看待，「今天是一場很好的比賽，我們的球員對上卡森斯這種NBA巨星，也毫不畏懼。第四節只讓對方得到10分，但希望之後不是只有一節，在前三節也要想辦法去壓制他們。」

▲台啤雲豹本土後衛高錦瑋稱讚卡森斯掩護能力出色，幫射手一擋就有空檔。（圖／T1提供）
▲台啤雲豹本土後衛高錦瑋稱讚卡森斯掩護能力出色，幫射手一擋就有空檔。（圖／T1提供）
卡森斯很願意掩護　手遞手一擋就有空擋

今天得到20分6助攻的高錦瑋，在場上和卡森斯有不少很好的配合，他說卡森斯狀況調得不錯，在球隊訓練中的三分球比賽，他還拿到了冠軍，不過體能上可能真的因為時差比較累，可以慢慢去調適。

高錦瑋認為卡森斯球技全面，而且身材非常厚實，也很願意幫忙掩護，「像是手遞手戰術（Hand Off），他卡位很紮實，對射手加成很大，擋一下就會有空檔。」

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