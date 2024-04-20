卡森斯處理球能力出色！雲豹3位置戰力整齊　高錦瑋猛誇他掩護好

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卡森斯回歸雲豹戰力提升 許皓程：處理球的人變多了
對於卡森斯重新回歸，能夠給雲豹帶來些什麼？臺北戰神者主帥許皓程很現實地說：「票房會增加」，之後他聊到場上的效益，直言卡森斯的出色技術，將能幫助雲豹隊在關鍵時刻處理球更加穩定。
「小安、小高都是有經驗的球員，他們之前中鋒位置的威廉斯比較沒有處理球經驗，現在卡森斯加進來，雲豹3個位置都很不錯，確實很難找到缺點。」許皓程如此評價道。
對於戰神有機會能夠對上卡森斯這種巨星，許皓程也相當正面地看待，「今天是一場很好的比賽，我們的球員對上卡森斯這種NBA巨星，也毫不畏懼。第四節只讓對方得到10分，但希望之後不是只有一節，在前三節也要想辦法去壓制他們。」
卡森斯很願意掩護 手遞手一擋就有空擋
今天得到20分6助攻的高錦瑋，在場上和卡森斯有不少很好的配合，他說卡森斯狀況調得不錯，在球隊訓練中的三分球比賽，他還拿到了冠軍，不過體能上可能真的因為時差比較累，可以慢慢去調適。
高錦瑋認為卡森斯球技全面，而且身材非常厚實，也很願意幫忙掩護，「像是手遞手戰術（Hand Off），他卡位很紮實，對射手加成很大，擋一下就會有空檔。」
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