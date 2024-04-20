台股遇「黑色星期五」 　重挫逾770點創史上最大

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PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出，週四晶圓龍頭大廠法說會下修全球半導體、晶圓代工及車用市場的展望，市場對於法說會結果感到失望，加上近期美股多頭暫歇等環境，導致週五台股大跌。根據晶圓龍頭大廠釋出的看法，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，2024全年的成長力道由原先預估年增超過10%，降為約10%，晶圓代工則由原先估計年成長20%，下修為年增14%至19%，車用部分狀況比預期更差，預期將由成長轉為衰退。
不過，尹乃芸說明，晶圓龍頭大廠本身的財報數據仍亮眼，包括第一季營收年增16.5%，稅後純益與每股盈餘均年增9.0%，整體第一季財報表現高於先前公司財測，並優於市場預期，此外亦可維持今年全年營收目標年增21%至26%不變，顯示晶圓龍頭大廠的營運狀況仍相當穩健，強大的技術競爭優勢可維持產業的領導地位，仍看好其後續表現。
尹乃芸認為，目前可先觀察下週美國龍頭科技大廠的超級財報週，包括Meta、Microsoft、Google等科技巨頭都將公布最新第一季財報，其中宜關注四大CSP(雲端服務業者)對於未來AI發展的資本支出展望，從中評估全球AI最新的發展進程，以及AI帶動的獲利是否持續反應在企業營運，將有利於相關供應鏈的投資情緒。
針對美國降息預期方面，尹乃芸分析，雖然目前市場對於降息預期延後，然觀察美債殖利率要再大幅彈升機率不大，有利改善市場風險偏好，然因為美股近期漲勢暫歇，預期第二季台股將於季線下緣至月線上緣區間，而短線受到不確定因素影響，震盪機率較大，可趁拉回時分批布局質優個股，看好AI題材為台股今年投資主軸，包括散熱、伺服器、晶圓代工等皆可持續留意。