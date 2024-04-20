IU原本是《淚之女王》女主角！選角過程曝光 金智媛遞補意外爆紅
近期話題韓劇《淚之女王》收視率屢屢創下新高，人氣一路竄升，第12集播出收視率更突破23%，打敗《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《愛的迫降》等人氣作品的紀錄，成為tvN史上收視率最高的電視劇。近日傳出飾演女主角「洪海仁」的金智媛其實不是第一首選，編劇朴智恩透露一開始選定的人其實是IU（李知恩），讓外界相當訝異。
記者施以慧／綜合報導
根據韓媒《Tenasia》報導，編劇朴智恩在2022年《淚之女王》發佈製作消息時，曾力邀IU演出，IU考量過後決定婉拒，才由金智媛接下，也意外收穫無數粉絲。其實不只是金智媛，金秀賢演出《淚之女王》的過程也經歷波折，2022年4月曾傳出金秀賢有考慮演出男主角，當時經紀公司也強調「沒有收到邀請」，被外界懷疑是否有意劃清界線，直到同年11月，才正式宣布「收到邀請並正在考慮」。
金智媛與金秀賢在《淚之女王》中飾演夫妻，闡述洪海仁（金智媛飾）和白賢祐（金秀賢飾）兩人結婚後失去激情，由於洪海仁與白賢祐的身分差距懸殊，外界都認為白賢祐是入贅到財閥世家的駙馬爺，白賢祐也因此非常想離婚，不過這時洪海仁卻被診斷出罹患絕症，這讓白賢祐大喜，開啟他「寵妻換遺產」的計畫，兩人在劇中CP感十足，圈粉無數。
以下有重雷劇情，請斟酌服用。
《淚之女王》14日播出第12集，目前還有4集待播，而最新的劇情，是罹病的洪海仁已經開始出現「幻視症」，竟將反派尹殷盛（朴成勳飾）當成老公白賢祐，還上了他的車，幸虧剛好被白賢祐看見，馬上尾隨過去，一路上你追我趕的飆車戲碼，驚險萬分，洪海仁甚至還沒清醒，以為是又有人要來找麻煩，打算報警處理，直到白賢祐開車擋在他們面前，洪海仁才發現車窗倒映出駕駛座的人的臉竟是尹殷盛。
洪海仁最後已經分辨不出眼前的人，而這段尹殷盛的戲，是由金秀賢一人分飾兩角出演，讓她產生幻覺的畫面更加真實，加上金秀賢的眼神和語氣滲出冰冷強硬的控制慾，正是尹殷盛在劇中的形象，精湛演技讓觀眾嘆為觀止：「真的看得很過癮！」
《淚之女王》4月28日將迎來精采大結局，可至Netflix收看。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道