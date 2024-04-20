流浪貓身上「背滿沙包」閒逛！獸醫檢查被震撼：牠背了另一個自己
路上的流浪貓有些有好心貓奴會幫忙照料、餵食罐頭，而有些可就沒有這麼的幸運了！大陸近日有一隻流浪貓在路上被發現長得跟其他的浪浪不同，身上疑似掛了好幾個沙包一樣腳步非常的緩慢，經過好心的中途之家志工救援後，緊急送到動物醫院，沒想到獸醫檢查真相之後也被震撼直呼：「牠是背了另一個自己啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
微博帳號「可愛萌寵在這裡」貼出了一段救援的影片，在當地有動物中途之家的志工日前在馬路上看到一隻三花浪貓，結果發現這隻浪貓跟一般的浪貓長得很不相同，身上有各種凸起物，而且浪貓行走腳步非常沉重緩慢，就好像是身上「掛滿沙包」一樣走在大街上，也引起附近的居民關切，平常也會餵食牠吃一點食物。
志工原本以為該隻貓咪可能罹患了怪異的疾病，於是利用誘捕的方式將牠帶往動物醫院檢查，結果經過獸醫檢查之後才發現，原來這隻貓是不同一般的貓咪，是比較少見的「長毛貓」，因為長年都在街上流浪的關係，加上罹患的嚴重的口腔炎，沒有辦法自理毛髮，因此毛髮才會長到雜亂無章且像拖把一樣的厚度。
獸醫隨後立刻幫該浪貓剃掉身上的毛，結果發現，送來的貓咪原本有6公斤，剃完毛髮之後竟然直接少掉3公斤，等於這隻浪貓這麼多年來，背著「另一個自己重量的毛髮」過生活，讓獸醫大為震撼的說：「可見牠這幾年過得多辛苦」。
影片曝光後，不少貓奴看了也非常驚訝「太扯了，竟然毛髮有3公斤之多」、「無法想像牠背了另一個自己如何生活」、「每天3公斤的負重壓在身上，這實在太可怕了」、「就當人類有自己體重的頭髮時，還能生活嗎？何況是貓咪QQ」而目前貓咪經過治療之後，精神也逐漸恢復中，也有人願意領養該隻貓咪，算是皆大歡喜的結局。