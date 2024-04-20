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雨神蓄勢待發！最強鋒面襲台「連下5天雷雨」　雨最多地區一圖看

▲下週兩波鋒面接力影響，全台降雨機率高，且容易伴隨短暫延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。（圖／記者張勵德攝）
▲下週兩波鋒面接力影響，全台降雨機率高，且容易伴隨短暫延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（21）日天氣穩定偏熱，部分地區高溫飆破攝氏36度，氣象署針對雲林以南7縣市發布高溫特報。不過好天氣就快沒了，下週兩波鋒面接力影響，第一波在下週二（23日）、下週三（24日）影響最大，全台降雨機率高，且容易伴隨短短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，下周四（25日）另一波鋒面接近，下周五、六（26、27日）受鋒面影響，各地降雨機率仍高。

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中央氣象署預報員葉致均提醒，明天天氣與今天類似，各地大致是多雲到晴，午後東北部留意局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，各地氣溫偏高，東北部高溫攝氏30度左右，其他地區高溫約攝氏32度至35度，局部地區恐更高溫。

中央氣象署發布高溫示警，受到西南風影響，天氣高溫炎熱，臺東縣有焚風發生的機率，明（21）日白天雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，高溫達到攝氏36度。

▲明（21）日白天雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，請注意。（圖／中央氣象署提供）
▲明（21）日白天雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，請注意。（圖／中央氣象署提供）
類似穩定天氣持續到下週一（22日）白天，越晚隨著鋒面接近，北部及東部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北、東北部及山區有局部短暫雷陣雨。

下週二、三（23日、24日）受到鋒面影響最劇烈，全台各地降雨機率高，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨，東北部有局部較大雨勢發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。當對流發展旺盛容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。

臉書粉專「林老師氣象站」預報也提醒，下週二（23日）起今年最強鋒面威力爆發，民眾要提早做好防災準備。

▲下週二、三（23日、24日）受到鋒面影響最劇烈，全台各地降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二、三（23日、24日）受到鋒面影響最劇烈，全台各地降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）
下週四（25日）另一波鋒面接近，下週五、六（26、27日）受鋒面影響，各地降雨機率仍高，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣溫部分，下周二（23日）起受到鋒面影響，氣溫些微下滑，除南部高溫仍有攝氏30度以上，其他地區高溫跌到攝氏26至29度。

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