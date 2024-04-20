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南韓旅客饒河夜市買「2樣水果400元」！網怒轟坑殺　老闆娘回應了

▲知名南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前帶著脫北正妹NARA前往台北的饒河夜市，品嘗各種美食，途中兩人光顧一個水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份就要價400元。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）
▲知名南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前帶著脫北正妹NARA前往台北的饒河夜市，品嘗各種美食，途中兩人光顧一個水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份就要價400元。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）

記者潘毅／綜合報導

台灣夜市小吃價格再度引發話題！知名南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前帶著脫北正妹NARA前往台北的饒河夜市，品嘗各種美食，途中兩人光顧一個水果攤，沒想到買了釋迦與蓮霧各一份就要價400元，讓大批台灣網友質疑攤販坑殺外國人，對此，當事水果攤老闆娘也出面回應了。

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▲兩人手上就是要價400元的釋迦與蓮霧各一份。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）
▲兩人手上就是要價400元的釋迦與蓮霧各一份。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）
韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」於4月7日時上傳新影片，她帶著「北韓公主」NARA暢遊台北市各大景點，包含西門町、中正紀念堂都有到訪，到了晚上，兩人前往知名的饒河夜市，品嘗了胡椒餅、地瓜球、臭豆腐等等經典小吃。

不過影片中段，兩人到了一間水果攤，請NARA嘗試挑戰用中文向老闆娘買釋迦與蓮霧各一小份，老闆娘雖然有多送楊桃，但價格卻是兩杯要價400元。此價格瞬間在影片留言區下方點燃戰火，許多台灣粉絲質疑，「兩杯400這價錢嚇到我了」、「勸所有觀光客，不要在夜市跟一般路邊攤販買水果」、「400可以買多少樣多少量的水果了！真的很誇張」。

▲許多台灣網友質疑價格不合理，水果攤老闆娘也出聲回應。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）
▲許多台灣網友質疑價格不合理，水果攤老闆娘也出聲回應。（圖／取自YT@韓勾ㄟ金針菇）
事件輿論持續發酵，據《東森新聞》報導，遭外界質疑「坑殺外國旅客」一事，當事水果攤老闆娘嚴正反駁，稱攤位都有明確標價，也並未強迫客人購買，還無奈表示現在水果成本非常高，一顆釋迦就要價150元以上，賣200元絕對合理。
 

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