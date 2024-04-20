單日2位市長候選人橫死！墨西哥幫派毒梟暴力籠罩 最危險的大選
墨西哥將在今年6月2日舉行大選，然而政治人物遭遇攻擊事件頻傳，19日再度傳出2名市長候選人橫死遇害，讓墨西哥幫派暴力猖獗的問題引發外界關注。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，墨西哥檢方證實塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的市長候選人拉莫斯（Noe Ramos）與瓦哈卡州（Oaxaca）的市長候選人賈西亞（Alberto Antonio Garcia）均已身亡，拉莫斯19日稍早在街頭遭人持刀攻擊，傷重不治，而賈西亞則是17日就已失蹤，19日被發現時已經遇害，初判是遭毆打致死。
根據研究公司「選舉實驗室」（Laboratorio Electoral）的資料，從去年6月以來，墨西哥已經有約30名與大選相關的政治人物遭到殺害。
墨西哥販毒集團橫行，毒梟在地方上甚至會推出支持的候選人參選，而為了確保屬意人選中選，經常對選舉中的其他競爭候選人展開血腥的暴力攻擊。
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