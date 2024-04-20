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《哆啦A夢》聲優村松康雄離世！享耆壽91歲　經紀公司證實了

▲日本知名聲優村松康雄11日離世，享耆壽91歲，曾在代表作品《哆啦A夢》為野比伸郎（左）配音，也曾在《名偵探柯南》裡替匹斯可（右）配音，逝世消息讓無數粉絲哀悼。（圖／截自動畫）
▲日本知名聲優村松康雄11日離世，享耆壽91歲，曾在代表作品《哆啦A夢》為野比伸郎（左）配音，也曾在《名偵探柯南》裡替匹斯可（右）配音，逝世消息讓無數粉絲哀悼。（圖／截自動畫）

記者施以慧／綜合報導

日本知名聲優村松康雄驚傳11日離世，享耆壽91歲，今（20）日已由經紀公司證實，讓外界紛紛表示遺憾。村松康雄曾在動畫《哆啦A夢》中，為主角大雄的叔叔野比伸郎配音，其他代表作還有《機動戰士鋼彈》雷比爾將軍、《名偵探柯南》匹斯可，還配音過多部世界動畫，甚至跨足遊戲、外語電視劇、外語電影配音，這些童年回憶，也讓村松康雄的聲音烙印在許多人心中。

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▲經紀公司今（20）日證實村松康雄已於11日逝世，告別式將從簡，僅開放親屬參加。（圖／翻攝自官網）
▲經紀公司今（20）日證實村松康雄已於11日逝世，告別式將從簡，僅開放親屬參加。（圖／翻攝自官網）
村松康雄經紀公司透過官網發布聲明：「我們旗下的演員村松康雄於令和6年4月11日，享耆壽91歲辭世。」他的告別式將低調進行，僅開放親屬參與，「在此，我們深表感謝各位在生前對他的支持，謹此報告，我們無法接受弔唁或其他贈禮，望予以諒解」。

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▲村松康雄曾替《機動戰士鋼彈》雷比爾將軍配音，是許多人的童年回憶。（圖／截自該動畫）
村松康雄從1965年就開啟他的職業生涯，1992年成立自己的Office Kaoru事務所，擔任培訓所所長，致力於培養「新聲代」，離世消息一出，粉絲紛紛留言表示哀悼，「想起湯尼嶽崎的雷比爾將軍」、「也算是壽終正寢」、「安詳地走吧」，粉絲翻看過往的動畫片，直呼：「真的是童年的經典。」

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