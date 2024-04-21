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金智媛歷代男朋友們！認了曾對他動心　《淚之女王》金秀賢排第2

▲金智媛在《淚之女王》中與金秀賢的互動深受觀眾喜愛，《NOWnews今日新聞》特別盤點4組與金智媛合作的「歷代男朋友」，包含晉久、池昌旭、孫錫久、朴敘俊等。（圖／翻攝自金智媛IG）
▲金智媛在《淚之女王》中與金秀賢的互動深受觀眾喜愛，《NOWnews今日新聞》特別盤點4組與金智媛合作的「歷代男朋友」，包含晉久、池昌旭、孫錫久、朴敘俊等。（圖／翻攝自金智媛IG）

記者張一笙陳雅蘭／綜合報導

金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》收視率持續創新高，下周將播出最後2集，讓不少粉絲們都十分期待。《NOWnews今日新聞》特別整理4組與金智媛合作的「歷代男朋友」，包含晉久、池昌旭、孫錫久、朴敘俊等，而與朴敘俊的合作，連金智媛都曾承認對他心動過。

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▲金秀賢（左）、金智媛（右）2人「雙金聯手」，成就《淚之女王》超高收視率。（圖／翻攝自tvN臉書）
▲金秀賢（左）、金智媛的高顏值與高演技，成就《淚之女王》超高收視率。（圖／翻攝自tvN臉書）
1.《太陽的後裔》金智媛&晉久　史上最強「軍中CP」

2016年播出的《太陽的後裔》曾創下高達38.8%的收視率，在各家電視台百家爭鳴的情況下一支獨秀，十分驚人。金智媛劇中飾演超美軍醫「尹明珠」，與晉久飾演的上士「徐大英」本是一對戀人，因為明珠爸爸的反對，徐大英因此選擇分手，才開播就上演虐戀，而2人隨後經歷一連串考驗，最終迎來Happy Ending。

▲金智媛（右）與晉久（左）在《太陽的後裔》中雖不是男女主角，但憑藉著2人又甜又虐的互動，成為最強的「軍中CP」。（圖／《太陽的後裔》劇照）
▲金智媛（右）與晉久在《太陽的後裔》中雖不是男女主角，但2人又甜又虐的互動，成為最強的「軍中CP」。（圖／《太陽的後裔》劇照）
2.《愛在大都會》金智媛&池昌旭　都市男女「超甜CP」

金智媛與池昌旭2020年合作《愛在大都會》，2人劇中飾演懷抱夢想的都市男女，在平凡的生活中，為各自的幸福與夢想奮鬥。金智媛與池昌旭的演技與顏值，讓不少劇迷紛紛大喊：「這對CP我嗑定了！」、「快去結婚！」可見這對CP的超高人氣。而2人火辣辣的吻戲令人心動不已，不少劇迷這幾年都在期待2人再度搭檔的那一天。

▲《愛在大都會》將於12月8日上線。（圖／Netflix）
▲金智媛（右）與池昌旭在《愛在大都會》飾演各自為幸福與夢想努力的都市男女。（圖／Netflix）
3.《我的出走日記》金智媛&孫錫久　一步步治癒彼此的「治癒CP」

金智媛2022年靠著《我的出走日記》再度突破演技！劇中，孫錫久飾演的神祕外地人「具氏」與金智媛飾演的「美貞」從相互崇拜到戀愛，一點一滴慢慢治癒彼此內心，也一步一步治癒劇迷。雖然她與孫錫久的對戲台詞並不多，但2人透過眼神交流，就讓劇迷感受到滿滿的火花，氛圍感非常強。

▲▼孫錫久曾演出電視劇《超感8人組2》、《D.P：逃兵追緝令》、《智異山》，新作為JTBC戲劇《我的出走日記》。（圖／孫錫久IG）
▲金智媛（右）與孫錫久在《我的出走日記》相互治癒，十分感人。（圖／孫錫久IG）
4.《三流之路》金智媛&朴敘俊　就連金智媛都心動的「最強CP」

金智媛出演的過往韓劇中，在《三流之路》與朴敘俊的組合，是最受粉絲喜愛的CP，2人在劇中從青梅竹馬一路升格戀人，透過故事發展與搞笑性格，深深打動觀眾的心。不少粉絲追劇時都在思考：「曾幾何時，我也有過如此的青春。」金智媛與朴敘俊的高顏值也為這對CP加分不少，尤其身高185公分的朴敘俊，站在身高164公分的金智媛身旁，2人的「最萌身高差」甜煞眾人。而金智媛與朴敘俊在「KBS演技大賞」曾被主持人問到：「拍戲中，有對對方心動的請舉手。」沒想到2人都害羞舉手，舉動嗨翻現場眾人，粉絲紛紛敲碗希望金智媛跟朴敘俊能「假戲真做」。

▲金智媛（左）在《三流之路》中飾演朴敘俊從小到大的青梅竹馬，2人無論是顏值、演技，以及相差21公分的超萌身高差都讓粉絲甜到膩牙，2人甚至公開在頒獎典禮上承認在對戲過程中成對彼此心動過。（圖／《三流之路》劇照）
▲金智媛（左）在《三流之路》中飾演朴敘俊的青梅竹馬，2人無論是顏值、演技，以及相差21公分的最萌身高差都讓粉絲甜到蛀牙。（圖／《三流之路》劇照）
除了上述CP，金智媛曾跟韓國「四大公共財」之一的蘇志燮在《好日子》中談起甜甜戀愛；近期與金秀賢合作的《淚之女王》，劇中戀情也是深受觀眾喜愛，作品收視率也已超越《愛的迫降》，成為tvN電視台史上最高收視率的劇集。

▲tvN公布收視率，宣布《淚之女王》超越《愛的迫降》成為第一。（圖／翻攝自tvN臉書）
▲tvN宣布《淚之女王》的收視率正式超越《愛的迫降》，成為自家電視台收視排行第一名。（圖／翻攝自tvN臉書）
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