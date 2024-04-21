金智媛歷代男朋友們！認了曾對他動心　《淚之女王》金秀賢排第2

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2016年播出的《太陽的後裔》曾創下高達38.8%的收視率，在各家電視台百家爭鳴的情況下一支獨秀，十分驚人。金智媛劇中飾演超美軍醫「尹明珠」，與晉久飾演的上士「徐大英」本是一對戀人，因為明珠爸爸的反對，徐大英因此選擇分手，才開播就上演虐戀，而2人隨後經歷一連串考驗，最終迎來Happy Ending。
2.《愛在大都會》金智媛&池昌旭 都市男女「超甜CP」
金智媛與池昌旭2020年合作《愛在大都會》，2人劇中飾演懷抱夢想的都市男女，在平凡的生活中，為各自的幸福與夢想奮鬥。金智媛與池昌旭的演技與顏值，讓不少劇迷紛紛大喊：「這對CP我嗑定了！」、「快去結婚！」可見這對CP的超高人氣。而2人火辣辣的吻戲令人心動不已，不少劇迷這幾年都在期待2人再度搭檔的那一天。
3.《我的出走日記》金智媛&孫錫久 一步步治癒彼此的「治癒CP」
金智媛2022年靠著《我的出走日記》再度突破演技！劇中，孫錫久飾演的神祕外地人「具氏」與金智媛飾演的「美貞」從相互崇拜到戀愛，一點一滴慢慢治癒彼此內心，也一步一步治癒劇迷。雖然她與孫錫久的對戲台詞並不多，但2人透過眼神交流，就讓劇迷感受到滿滿的火花，氛圍感非常強。
4.《三流之路》金智媛&朴敘俊 就連金智媛都心動的「最強CP」
金智媛出演的過往韓劇中，在《三流之路》與朴敘俊的組合，是最受粉絲喜愛的CP，2人在劇中從青梅竹馬一路升格戀人，透過故事發展與搞笑性格，深深打動觀眾的心。不少粉絲追劇時都在思考：「曾幾何時，我也有過如此的青春。」金智媛與朴敘俊的高顏值也為這對CP加分不少，尤其身高185公分的朴敘俊，站在身高164公分的金智媛身旁，2人的「最萌身高差」甜煞眾人。而金智媛與朴敘俊在「KBS演技大賞」曾被主持人問到：「拍戲中，有對對方心動的請舉手。」沒想到2人都害羞舉手，舉動嗨翻現場眾人，粉絲紛紛敲碗希望金智媛跟朴敘俊能「假戲真做」。
除了上述CP，金智媛曾跟韓國「四大公共財」之一的蘇志燮在《好日子》中談起甜甜戀愛；近期與金秀賢合作的《淚之女王》，劇中戀情也是深受觀眾喜愛，作品收視率也已超越《愛的迫降》，成為tvN電視台史上最高收視率的劇集。
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