樂天女孩張雅涵「開季1個月還沒跳」！原因讓她好無奈：與世隔絕
中華職棒第35年已經開打快要一個月，但樂天桃猿的主場桃園棒球場依舊尚未整修完成，導致球員、啦啦隊樂天女孩至今都沒有回家比賽，引發球迷討論。繼琳妲發聲「好沒球賽感」之後，副隊長張雅涵Kimi也發文感嘆：「怎麼有種與世隔絕的感覺！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，桃園棒球場因準備不及、草皮狀況不佳，趕不上今年球季開打，導致樂天桃猿至今未能在主場舉辦賽事，就連原定3月31日的主場開幕戰，也得向富邦悍將租借新莊棒球場，可惜當天被一場暴雨打亂，被迫延賽，這也讓好幾位樂天女孩等到現在都還沒有工作，無法登台應援。
為此，今年才剛晉升樂天女孩副隊長的張雅涵，今（20）日一早在threads上忍不住吐出心聲：「呼！球季開賽到現在我都還沒跳到，怎麼有種與世隔絕的感覺。」語氣中也透露一些無奈。
貼文曝光後，大家紛紛留言安慰「球隊流浪中，等回主場應該就好了」、「相信那天快來臨了」、「可以的！妳那麼優秀可能排壓軸。」所幸，中職聯盟與桃園市政府體育局、球員工會等相關單位已於18日對桃園棒球場進行勘查，判定已符合賽事標準，將於21日舉辦測試賽，有望在26日讓樂天桃猿回家比賽。
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