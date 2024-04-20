駁斥幫婆婆喬貸款！徐巧芯秀放貸人員對話截圖 綠議員質疑套招
國民黨立委徐巧芯因大姑夫婦涉嫌詐欺遭牽連，之後又被民進黨北市議員爆料，稱徐巧芯替自己婆婆的貸款「喬利息」。徐巧芯今( 20)日下午公開與台北富邦銀行屏東分行的放貸人員的對話紀錄，強調她在婆婆辦理貸款的過程中，並沒有接觸本人。不過，民進黨市議員林亮君仍質疑套招，徐巧芯公布這些內容只帶出了更多疑點。。
記者呂炯昌／台北報導
而徐巧芯在 Line 群組中公布她與台北富邦銀行屏東分行放貸人員的對話紀錄，並宣稱此圖取得該人員的同意進行公開。徐巧芯強調，如同她昨日在廣播節目上所述，她並沒有在婆婆辦理貸款的過程中與銀行人員有所接觸，該名行員也不認識她，銀行提供的利率與放貸的內容都是由銀行專業人員進行認定，盼外界不要再以訛傳訛。
林亮君則指出，徐巧芯所公布的對話截圖只帶出了更多疑點，首先根據對話截圖顯示，徐巧芯的婆婆傳訊息給對方前，前先是通話5分17秒後，才問「你是富邦銀行房貸給蔣心慈的專員嗎？」實在是太不合理！
林亮君表示，「還不確定對方是誰，就先通話 5 分鐘？」如果說徐的婆婆和行員本來就認識，那兩個人先通話5分鐘，再用訊息一問一答：「是」、「對」、「不認識」、「完全沒有」完全不合理，質疑為什麼不直接用訊息詢問，而是要先通話5分鐘，「這5分鐘是不是在先套招！」
林亮君指出，從整個截圖訊息內容，只能感覺到行員戰戰兢兢，很緊張地回應，像是動畫哆啦A夢中的角色胖虎在要脅主角大雄的橋段。林亮君說，這有如徐巧芯「我們回去再講」事件的翻版。