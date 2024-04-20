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中職快評／神助攻潘威倫奪149勝！「餅總」林岳平的錦囊妙計成功

▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫初登板2.2局無失分，順利拿下生涯149勝。（圖／統一獅臉書）
▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫初登板2.2局無失分，順利拿下生涯149勝。（圖／統一獅臉書）

專欄作家/強打中年

統一獅42歲傳奇投手「嘟嘟」潘威倫，今(20)日完美中繼2.2局0失分，收下生涯第149勝，距離150勝里程僅差1勝，而背後的隱形功臣，絕對是「餅總」林岳平。

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林岳平「假先發」劇本完美  助攻潘威倫奪勝

賽前林岳平就已經打定主意讓林詔恩「假先發」，若統一獅比賽前段取得領先，就會讓潘威倫上場中繼，統一獅在3、4兩局共攻下5分，而潘威倫也在5局登板中繼。

本場比賽幾乎照著林岳平的劇本走，而潘威倫也非常爭氣，2.2局只被敲出2支安打，並沒有失分，順利帶走勝投。

潘威倫本季初登板就沒有空手而回，除了自己表現精采，教練、隊友也神助攻，150勝指日可待。

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，退場時球隊還是領先。（圖／統一獅提供）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，退場時球隊還是領先。（圖／統一獅提供）
150勝，中職史上空前紀錄

42歲的潘威倫，已經在中職賽場上打滾超過20個年頭，同時也是統一獅投手的招牌之一，過去21個賽季潘威倫共累積387場先發，戰績148勝103敗，主投2096.1局，通算防禦率為3.57。

目前潘威倫勝投數149勝已是聯盟紀錄，新賽季他的目標則是希望能夠達成150勝，締造過去中職歷史上前所未有的里程碑。

去年潘威倫一軍共出賽4場，有1場的先發紀錄，主投9.2局，被打出15支安打，防禦率為不理想的10.24。

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，中繼2局順利奪勝。（圖／統一獅提供）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，中繼2局順利奪勝。（圖／統一獅提供）
找到奪勝方程式  潘威倫有望快速創紀錄

林岳平很了解潘威倫目前的狀況，破40歲的高齡，續航力勢必受到影響，若擔任後援投手，又難以搶勝，因此安排他長中繼的角色，只要統一獅領先，且先發投手投不滿5局，潘威倫自然有很大的機會搶勝，未來預計還會看到這樣的模式。

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