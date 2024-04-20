萬和宮老二媽省親遶境 廖家媳婦盧市長扶鑾「很有緣」

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧市長說，「老二媽」是廖姓閨女附靈，她是廖家媳婦，感覺特別有緣分，相信老二媽的慈悲和靈驗會保佑地方風調雨順、國泰民安，人人家庭幸福美滿。她也感謝萬和宮和丹慶季媽祖會，以及所有參與工作人員的辛苦與付出。
和宮董事長蕭清杰感謝盧市長、江副院長等貴賓及眾信大德熱情參與，盛況空前，祈求媽祖保佑大家健康平安。民政局長吳世瑋指出，萬和宮老二媽每三年一次的西屯省親遶境活動，不同於其他媽祖廟多由廟方發起，而是由廖家子弟組成的丹慶季媽祖會抬神轎到萬和宮，迎回老二媽至西屯大魚池烈美堂過夜敘舊，成為西屯與南屯兩地相當特殊的媽祖信仰活動。
今天清晨5時30分 ，負責策劃的丹慶季媽祖會及信眾，以及西屯區各停駐點福德祠、宮廟的陣頭，在老二媽出生地祖厝--烈美堂集合後，扶著老二媽專用的神轎抵達萬和宮，迎接老二媽回祖厝，萬和宮廟埕，人山人海，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。
6時20分舉行上轎起駕典禮，由市長盧秀燕及萬和宮董事長蕭清杰，率領眾人向媽祖上香，恭讀祈福參拜疏文，稟明今明兩天起展開西屯省親遶境祈福活動，祈求庇佑地方平安，民阜物豐、四時無災、社會和樂、閤家平安、風調雨順、國泰民安。
接著由盧市長與蕭董事長恭請出巡，媽祖神尊交由丹慶季媽祖會迎駕人員移駕神轎，並田盧市長及蕭董事長扶著老二媽鑾轎，江啟臣扶著同行的聖二媽神轎到廟前，市長利用搖控器，按三響禮炮車的「起馬炮」，長河般的信眾，徒步、騎機車或腳踏車，跟著鑾轎從廟前廣場出發，展開省親遶境之旅。