士林夜市芒果太貴！朴信惠：不買了不買了　改去超市「撿便宜」

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2003年以《天國的階梯》童星出道的朴信惠，轉眼間已出道20年，她在見面會上回顧自己參與的多部作品，除了《天國的階梯》，還有廣受海內外歡迎的《原來是美男》、《繼承者們》，以及近期播畢的《低谷醫生》，在不同角色的演繹上，都讓人留下深刻的印象。
朴信惠昨天就抵台，跟樂手朋友去放天燈，發現天燈有很多種類與顏色，包含平安、健康、財運等，她最後選擇平安、健康的天燈為大家祈福，而朋友則選擇財運並寫上「要變成富翁」，令她印象深刻。
她晚上順道去逛士林夜市，因為好奇大腸包小腸的味道便跟著人潮排隊，最後成功吃到也直呼美味。提到台灣就會想到芒果，雖然士林夜市的巨大芒果讓她印下深刻印象，但朴信惠最後因為價格太貴放棄採買，表示今天要去超市買芒果，帶回飯店品嚐。
活動最後，朴信惠表示一想到時隔7年再次見到台北的星光天使（粉絲名），心裡既興奮又想念，坦言能跟粉絲見面真的很幸福，希望這個時刻能夠暫停，也承諾未來會持續努力，帶給大家更多優秀的作品，同時期待下次與粉絲的相遇。
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