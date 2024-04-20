名家論壇》邱師儀／眾院通過950億救烏，共和黨內鬥再起

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這當中有幾點值得注意：
▲為何法案可以勉強通過？
- 此一所謂的援烏法案是一整套的法案包裹，當中包括的不只有援烏，還有援助以色列、東亞等包括台灣，所以比較不會讓反對援烏的共和黨議員都把注意力放在援烏的部分。
- 其次，這次眾院可以跨黨通過援烏法案，主因是當前共和黨vs.民主黨的席次差異是空前的接近，在435席眾議員中，共和黨有218席，而民主黨有213席，另外4席從缺。這種多數黨僅微幅領先幾席的態勢，是從1950年代以來絕無僅有的接近。換言之，扣掉幾位不可能支持強生的極右共和黨議員，只要有一或兩位共和黨自家人不支持強生法案，這法案就過不了。因此強生就會需要尋求民主黨議員的幫忙。
- 但要民主黨人幫忙，強生就無法讓想通過的法案走共和黨極右派想要的路線。強生要嘛回到共和黨中庸與極右派間去推案，但這些人不會支持援烏，不然就是跨黨尋求幫忙。強生很明顯選擇了後者，因此捏出了一個比較中道的版本，包括法案不支持在美墨邊境嚴格限制非法移民（極右共和黨想要）。同時強生也在法案中放進共和黨人比較在乎、然後民主黨人也願意接受的中道條款，包括沒收俄羅斯中央銀行所凍結的資產，並用來重建烏克蘭；對伊朗、俄羅斯、中國及販運芬太尼毒品的犯罪組織實施制裁；如果抖音的北京總公司不願意在一年內出售其股份，則在美國全面把抖音禁掉。而讓這項工作更為複雜的是，極左的民主黨員也不要過度援助以色列，所以強生也要避免這一塊的法案擬定。
- 去年強生的繼任就是踩在被罷黜的前議長麥卡錫屍體上，當年麥卡錫就是佯裝自己是川粉崛起，但實際上擔任了議長之後，卻發現自己在限制聯邦政府預算的面向上根本就不夠右，所以後來就被眾院「自由黨團」（freedom caucus）修理，這是一個極右議員組成的次級團體。最後團體成員之一的蓋茲(Matt Gaetz)提出「騰出動議」(vacancy motion)，也就是罷黜麥卡錫的動議，最後在眾院通過。
- 而這一次已經有共和黨員如法炮製提出騰出動議想趕強生下台，主推者是來自喬治亞州的極右女議員葛琳(Taylor Greene)，已有來自亞利桑那州的戈薩爾(Paul Gosar)與萊恩(Eli Crane)也加入這項動議。不過其他極右議員目前保持緘默，可能對他們來說，強生罪不至下台，儘管這些以自由黨團為基地的川系議員從強生與拜登合作不讓聯邦政府關門以來，就已經一直在忍受強生了。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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