LOL／2024「MSI季中邀請賽」分組結果揭曉！入圍賽PSG有望對決T1
《英雄聯盟》（League of Legends）年度重要賽事「MSI 季中邀請賽」，2024年將於中國成都舉辦，入圍賽將在5月1日正式開打，隨著各大賽區的春季賽結果陸續出爐，今（20）日晚間隨著，LPL 春季冠軍賽結束後，抽籤分組結果也揭曉了，代表PCS賽區的老牌戰隊「PSG Talon」被抽在入圍賽A組，將有機會與去年世界冠軍T1強碰頭。
記者潘毅／綜合報導
2024年的MSI 季中邀請賽將在5月1日至19日間展開，入圍賽階由 LCK、LPL、LEC、LCS 第二種子及 LLA、CBLOL、PCS、VCS 第一種子交戰，並採「BO3雙敗淘汰制，入圍賽一組四隊，共有兩組，每組有兩個晉級名額。
稍早抽籤程序已經結束，入圍賽A組將由LCK第二種子T1對決LLA的冠軍EST、北美LCS 第二種子FLY對決PCS的冠軍PSG。因此PSG相當有機會在入圍賽就與T1對決。
入圍賽B組則由CBLOL冠軍隊伍打LPL春季亞軍TES；LEC第二種子FNC對戰VCS老牌強權GAM。
2024英雄聯盟MSI 比賽時間
《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽比賽時間：5月1日至5月19日。
🟡抽籤分組：4月20日，LPL 春季冠軍賽結束後
入圍賽： 5月1日至5月5日
第一週淘汰賽：5月7日至5月12日
第二週淘汰賽：5月14日至5月18日
總決賽：5月19日