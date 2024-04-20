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歐陽娜娜曾被同學霸凌！自爆細節：被圖釘扎滿洞　媽媽傅娟好自責

▲歐陽娜娜在綜藝節目上自曝自己在9歲時曾遭受同儕霸凌，受到相當大的打擊，只是當時自己假裝不在乎。（圖／IG nanaouyang）
▲歐陽娜娜在綜藝節目上自曝自己在9歲時曾遭受同儕霸凌，受到相當大的打擊，只是當時自己假裝不在乎。（圖／IG nanaouyang）

記者施以慧／綜合報導

藝人歐陽娜娜日前跟媽媽傅娟、姊姊妮妮、妹妹娣娣一同參加大陸綜藝節目《是女兒是媽媽》，在和眾人分享自己的童年成長經歷時，歐陽娜娜爆料，在自己9歲的時候曾遭到同儕霸凌，驚呆眾人。歐陽娜娜坦言：「有人拿圖釘，把我的相片上面扎得全是一個一個洞，比如眼睛、鼻子、臉，身上全是一個一個洞眼。」雖然自己表面假裝沒事，但其實內心相當難過。

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▲歐陽娜娜在節目中坦言自己是星二代的小孩，其實備感壓力，一舉一動都受人矚目。（圖／芒果TV）
▲歐陽娜娜在節目中坦言自己是星二代的事，其實讓她備感壓力，一舉一動都受人矚目。（圖／芒果TV）
歐陽娜娜還自曝，由於自己從小就頂著星二代的光環，媽媽傅娟和爸爸歐陽龍都是名人，再加上自己成績不錯，一舉一動都受人矚目，所以壓力不小，「爸爸媽媽的名字永遠扣在我的頭上，我永遠是『誰誰誰的女兒』，因為這樣有一些壓力。」

由於歐陽娜娜從小開始學習大提琴，9歲那年得到不少專業人士認可，加上小學時成績總是拿到第1名，也因此招致部分同學們妒忌。

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▲歐陽娜娜因為「照片事件」因此自我懷疑，但卻在外人面前假裝不在意。（圖／芒果TV）
也因為照片事件，歐陽娜娜因此自我懷疑：「是不是我為人處事有問題，或者是我不夠努力？是不是我真的是一個很糟糕的人？」除了反省自己之外，她當下浮現的念頭，就是找到刺破照片的人是誰，但並不是想要質問對方，「就是希望他還能跟我做好朋友。」

▲傅娟在單獨受訪時，坦承自己以為歐陽娜娜的「照片事件」是小事，沒想到是歐陽娜娜假裝灑脫，相當自責。（圖／芒果TV）
▲傅娟在單獨受訪時，坦承自己以為歐陽娜娜的「照片事件」是小事，沒想到是歐陽娜娜假裝灑脫，相當自責。（圖／芒果TV）
歐陽娜娜坦言，自己從小就不喜歡吵架，也擔心別人不喜歡自己，直到現在，自己也還是習慣性地會先關心他人的感受，「9歲上小學的這個時期，其實受到的打擊是有一定程度的。」讓母親傅娟相當震驚，並在單獨受訪時承認自己其實很意外，表示當年遇到這件事時，也以為孩子不在乎，沒想到這件事早已造成女兒長遠的傷痛，也讓她哽咽，難過地說，「我以為只是小事，怎麼會是傷痛？」意外發現女兒的堅強，令她相當不捨。

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