歐陽娜娜曾被同學霸凌！自爆細節：被圖釘扎滿洞　媽媽傅娟好自責

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由於歐陽娜娜從小開始學習大提琴，9歲那年得到不少專業人士認可，加上小學時成績總是拿到第1名，也因此招致部分同學們妒忌。
也因為照片事件，歐陽娜娜因此自我懷疑：「是不是我為人處事有問題，或者是我不夠努力？是不是我真的是一個很糟糕的人？」除了反省自己之外，她當下浮現的念頭，就是找到刺破照片的人是誰，但並不是想要質問對方，「就是希望他還能跟我做好朋友。」
歐陽娜娜坦言，自己從小就不喜歡吵架，也擔心別人不喜歡自己，直到現在，自己也還是習慣性地會先關心他人的感受，「9歲上小學的這個時期，其實受到的打擊是有一定程度的。」讓母親傅娟相當震驚，並在單獨受訪時承認自己其實很意外，表示當年遇到這件事時，也以為孩子不在乎，沒想到這件事早已造成女兒長遠的傷痛，也讓她哽咽，難過地說，「我以為只是小事，怎麼會是傷痛？」意外發現女兒的堅強，令她相當不捨。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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