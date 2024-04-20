勇士體系將被簡化！Kerr舉「三角進攻」為例　不再是完全自由運作

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聯盟從他帶兵的第一季起，至今已經發生了很大的變化，2015年對灰熊的系列賽，勇士將中鋒Andrew Bogut擺去對位灰熊防守出色、但沒有投籃能力的後衛Tony Allen，從而讓對手陷入巨大的進攻麻煩，他們實際上變成了5守4，這改變了整個系列賽的進程，最終讓他們拿下王朝首冠。但如今已經很難在場上看到這麼新穎的技戰術手段了，因為聯盟整體都進步了，變得更快、投籃更準。
勇士當年的進攻節奏，現在拿來這個聯盟，很可能是倒數、甚至是墊底的。勇士在2015-18年主宰了全聯盟的一部分原因在於他們的先發優勢，他們成為現代籃球變革中的領頭者。不過現在大家都已經跟上來了，他們領先的地位已經不復存在。
一個特別有趣的例子是，在小時候教練總會告訴他的球員：「不要投得那麼急！耐心轉移球，你會得到機會。」但從2013年的馬刺開始，我們知道在轉換中快速出手一次三分球，可能機會比你在陣地戰中不停地轉移來得更好。這樣劇烈的籃球思維矛盾，在現代籃球和傳統籃球的比較中，並不少見。而這些觀念已經被勇士王朝時代進入到聯盟中的那些球員，很好地接受了。
如今的NBA幾乎所有球員、所有球隊都在變得更好、更聰明了，這可能就是勇士隊不再強大的原因之一。不要誤解這一層意思，Curry、Thompson和Green確實可能沒有他們巔峰那麼好了，但他們還是很出色——特別是Curry和Green，他們都是菁英球員。伴隨王朝衰落的不僅僅只是在於年紀的老化，更在於整體競爭環境的加強。
在對上國王的比賽結束後，Kerr在反思過程中表示，自己需要變得更好，需要在進攻端打出想要的效果，他進一步地解釋了自己當時的意思：「我認為進攻可以幫助防守，比賽是彼此延續的。過去10年我們有自己一套的獨特風格，主要建立於Steph和Klay的無球跑動，以及Draymond作為控球中鋒的特性。我們擁有獨特的球員，所以我們打出了獨特的風格。」
勇士因為人員打造的這個體系，變成只屬於他們的特殊風格，聯盟中沒有模仿者。但是他們的體系長久以來也存在過多失誤的問題，Kerr認為這是因為他們的體系給予球員很大的自由度，比如說：Curry和Green之間的配合就有很多是他們兩人默契和化學反應的呈現，並在場上進行的一些隨機閱讀和反應，這是勇士進攻端活力的來源。
但隨著人員變動，勇士隊慢慢發現過去幾年的陣容缺少可以繼續運轉、或是讓他們有更多容錯率的人選加入，所以他們在自由進攻的體系上，現在必須加上一些限制。Kerr認為他有必要「幫助球員們處於更好的位置，做出更好的決定」。
「我在籃球方面最重要的經歷之一是在芝加哥公牛參與了三角進攻。 我從Tex Winter和Phil Jackson那裡學到了很多籃球知識，Phil曾經告訴我們的是，我們不是為Michael Jordan和Scottie Pippen運行三角戰術，我們是為你們其他人打這套戰術。他們本來就很行了，但我們需要為其他人打造一套體系來幫助你們做出決定，幫助你們簡化比賽。」Kerr如此說道。
Kerr強調自己這樣講，不是說未來勇士要打三角進攻，而是說自己需要創建一個更簡單的模式，「我們仍然會做很多以前所做的事情，我們不能放棄那些幫助我們成功的事情，但我認為我需要讓它能夠更好地被學習，它需要被簡化，我需要為我們的球員提供一個更好的模板來幫助我們實現此一目標。因為就像我說的，當你在比賽中於進攻端做出更好的決策時，它會轉化為防守端的助力，我們就會成為一支更好的團隊。所以我必須在這方面做得更好。」
所有人都將Klay Thompson的去留作為今夏勇士王朝存續與否的一件歷史性大事，但改變常常是悄然、潛移默化的，Kerr的話表示勇士在擺脫困境的過程中，試圖拋棄一些個性和特質。
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