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動力火車高雄巨蛋合體玖壹壹　加碼公開老婆素顏「睡醒時最漂亮」

▲「動力火車」尤秋興（右）、顏志琳在高雄巨蛋開唱，嘉賓請到玖壹壹助陣。（圖／華研國際）
▲「動力火車」尤秋興（右）、顏志琳在高雄巨蛋開唱，嘉賓請到玖壹壹助陣。（圖／華研國際）

記者陳雅蘭／綜合報導

由尤秋興、顏志琳組成的動力火車將《都是因為愛 世界巡迴演唱會》移師高雄舉辦，今（20）日、21日一連2天在高雄巨蛋開唱，首日嘉賓迎來玖壹壹，2團合體表演《趁少年》，嗨翻1萬名歌迷。此外，尤秋興、顏志琳也為演出拍攝新VCR，直呼「老婆剛睡醒是最漂亮的時候」，逗樂觀眾。

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▲「動力火車」尤秋興、顏志琳高雄巨蛋演唱會。（圖／華研國際）
▲▼動力火車高雄演唱會首日嘉賓請到玖壹壹。（圖／華研國際）
▲「動力火車」尤秋興、顏志琳高雄巨蛋演唱會。（圖／華研國際）
 
動力火車開場一連帶來《搖滾區》、《I’ll Be Back》和《繼續轉動》等歌曲，尤秋興、顏志琳興奮表示：「沒想到這麼快就可以再回到高雄唱歌給大家聽，謝謝高雄的鄉親們很捧場，讓我們兩場秒殺完售。」2位唱完《莫忘初衷》後，詢問台下歌迷「是從何時認識動力火車的？」每個時期的歌迷都熱情回應，讓他們相當開心。

今晚首場嘉賓邀請玖壹壹驚喜現身，兩團合體演唱《趁少年》，這也是他們首次合體演唱該曲，健志幽默把舞台當成自己主場，搞笑說：「謝謝2位哥幫我們唱那麼多首歌暖場！」提到兩團的緣分，春風透露學生時期曾與顏志琳搭過話，「你們來我們的學校表演，你問我廁所在哪裡。」尤秋興又驚又喜：「非常奇妙，一開始跟廁所有關，後來一起站在台上！」

演唱會進入第三段「愛情」主題時，動力火車拍全新VCR「獻出人生第一次」，在鏡頭前面插花送給老婆，他們笑說：「同事們說，如果這個VCR拍得好，觀眾就不會趁機上廁所。」顏志琳透露最後有把成品帶回家，老婆竟說：「你是認真的嗎？」讓他哭笑不得。

顏志琳和尤秋興也難得在鏡頭前放閃，尤秋興大讚老婆剛睡醒時「是最漂亮」，他說：「每天早晨看到她就覺得很幸福。」顏志琳自認至今沒做過特別浪漫的事，務實派的他會直接問老婆喜歡什麼，「只要我有能力就買給她。」在這段演出中，動力火車也帶來《我給你幸福》、《背叛愛情》和《再見我的愛人》等經典歌曲。演出最後，動力火車一連飆唱《當》、《忠孝東路走九遍》和《我很好騙》為首日演出劃下句點。

▲「動力火車」尤秋興、顏志琳高雄巨蛋演唱會。（圖／華研國際）
▲動力火車為演唱會拍新的VCR，同時放閃「稱讚老婆漂亮」。（圖／華研國際）
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