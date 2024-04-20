動力火車高雄巨蛋合體玖壹壹　加碼公開老婆素顏「睡醒時最漂亮」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚首場嘉賓邀請玖壹壹驚喜現身，兩團合體演唱《趁少年》，這也是他們首次合體演唱該曲，健志幽默把舞台當成自己主場，搞笑說：「謝謝2位哥幫我們唱那麼多首歌暖場！」提到兩團的緣分，春風透露學生時期曾與顏志琳搭過話，「你們來我們的學校表演，你問我廁所在哪裡。」尤秋興又驚又喜：「非常奇妙，一開始跟廁所有關，後來一起站在台上！」
演唱會進入第三段「愛情」主題時，動力火車拍全新VCR「獻出人生第一次」，在鏡頭前面插花送給老婆，他們笑說：「同事們說，如果這個VCR拍得好，觀眾就不會趁機上廁所。」顏志琳透露最後有把成品帶回家，老婆竟說：「你是認真的嗎？」讓他哭笑不得。
顏志琳和尤秋興也難得在鏡頭前放閃，尤秋興大讚老婆剛睡醒時「是最漂亮」，他說：「每天早晨看到她就覺得很幸福。」顏志琳自認至今沒做過特別浪漫的事，務實派的他會直接問老婆喜歡什麼，「只要我有能力就買給她。」在這段演出中，動力火車也帶來《我給你幸福》、《背叛愛情》和《再見我的愛人》等經典歌曲。演出最後，動力火車一連飆唱《當》、《忠孝東路走九遍》和《我很好騙》為首日演出劃下句點。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道