楊勇緯香港亞錦賽摘銀！老媽到場看比賽 還被他虧：今天比較收斂
「柔道男神」楊勇緯今（20）日出戰香港亞洲錦標賽，一路挺進男子60公斤級金牌戰，在楊媽媽第一次的海外參戰和應援下，第三次對決21歲日本新星中村太樹最終雖未能成功復仇，但仍摘下銀牌，平生涯亞錦賽最佳成績，除穩定進帳奧運積分外，也在一連串的比賽中持續累積應對各類型選手的經驗，全力為7月登場的巴黎奧運備戰。
記者黃建霖/綜合報導
在預賽中連克寮國選手西蒂桑（SOUKPHAXAY SITHISANE）、印度選手亞達夫（VIJAY KUMAR YADAV）及哈薩克選手賽里克巴耶夫（NURKANAT SERIKBAYEV）挺進金牌戰，並再次遭遇21歲日本新星中村太樹，兩人曾在去年成都世大運決賽及今年巴黎大滿貫銅牌戰交手，兩次對決都是由中村太樹獲勝。
決賽中楊勇緯全場以積極強勢的進攻，加上扎實的防守和中村太樹鑿戰到黃金得分制，可惜在加時2分鐘左右被中村太樹掌握到空檔以寢技壓制落敗，第三次交手沒能扳回一城。不過楊勇緯表示：「上次在巴黎大滿貫和中村太樹交手後，有針對他的摔法和進攻時間制定因應策略，所以今天是有掌握到比賽節奏的，只是必須更加積極，覺得有點可惜，但今天狀況是不錯的。」
這次比賽來到香港，場邊多了一個熟悉的聲音，原來是楊媽媽特地來到香港為楊勇緯加油，也是楊媽媽第一次到國外看寶貝兒子的比賽，賽後楊媽媽想對兒子說：「家人永遠是你最強的後盾，每次失敗都會是很好的經驗，繼續努力！」楊勇緯則打趣對媽媽說：「你今天比較收斂欸！」並表示很開心媽媽來海外看比賽，不會有加壓力，當然很開心。
楊勇緯接下來要征戰2024巴黎奧運前最後二場積分賽－5月10日至12日的哈薩克大滿貫以及5月19日至23日的阿布達比世界柔道錦標賽。目前在奧運積分榜上名列第三名，楊勇緯當前目標是持續取得積分，並以前四種子席次參加奧運，盼在兩場比賽中都能取得好成績。談到接下來的備戰目標，楊勇緯表示：「輸贏不是重點，最重要的是能多摔一場是一場。」盼在比賽中盡可能和各種類型的選手交手，透過實戰制定策略，為之後的奧運做足準備。
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