12星座一周運勢／巨蟹座有小人搶機會　「3星座」未來7天狀況最佳

🟡牡羊座
本周運勢重點，日常、工作。
這周可能會遇到事情發展有阻礙，等待的事情得不到回應，先轉移注意力力吧。工作上頗有壓力，轉移注意；感情上重心不在這方面，雙方都沒有動作。
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本周運勢重點，日常。
這周有可能有新計劃、規劃、新圈子，小心周圍一片混亂，或是事情較多、較雜。工作上若是剛開始什麼，初期有點不順；感情上桃花運淡薄、不穩定，有新對象出現。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、日常。
這周有許多自己的時間，可以好好的跟自己獨處一下。工作上是比較停滯的狀態；感情上你的桃花、對象不會想談三角戀，但注意力也不在你身上。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周小心身邊有小人，會劫奪你的好機會，小心事情最後一刻有變數。工作上可能遇到機會突然沒了的可能；感情上若是對方突然冷淡下來，可能是還有其他對象。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周注意自己太被動、沒有動力的問題，周圍其實有好機會。工作上小心破財；感情上雙方都被動，對方其實喜歡你，只是沒有什麼行動。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢不錯，事情容易有進展、突破，但是要留意身邊也是有些對你不爽的人。工作上表現不錯，容易找到破口；感情上桃花運旺，容易被注意，但是要小心別惹毛別人，會沒桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周期待的事情若是對方還在猶豫、挑選，會讓你很失望或是直接放棄。工作上一時沒有結果；感情上對方有點猶豫，會讓你蠻消極的。
🟡天蠍座
周運勢重點，日常、工作、感情。
這周容易沒有耐性而放棄，但是許多事情都還在慢慢進行。工作上會露出你沒有耐心的一面；感情上可能會放棄目前這個對象。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周小心容易被身邊的人惹毛，因為你會覺得對方鬼打牆或是比較自私、活在自己的世界。工作上突然停滯；感情上你會被對方惹毛而收手。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心間接的小人，會出現很多不穩定、意外的狀況。工作上突然的資源沒了，自己要及時接招；感情上對方可能名花有主了，只是不明顯或是沒有明講，若是沒發現，你的感情狀況會很多。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周運勢不錯，你會感覺到事情順利結果不錯。工作上狀態很好；感情上相處愉快，雖然對方還是有點疏離。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常。
這周各個方面狀況不錯，而且穩定下來。工作上會穩定很多；感情上雙方關係回穩、回溫。
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