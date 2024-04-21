iPhone電池健康度總維持100%！Tim哥：開啟1功能「充過夜也不怕」
部分iPhone用戶很在乎手機的「電池健康度」，如果使用方式或是充電方式錯誤，都很容易讓電池健康度快速下降，科技YouTuber Tim哥分享一招就能讓iPhone充過夜也不怕，同時提供5招電池保養和延長電池壽命的小秘訣。
記者周淑萍/綜合報導
Tim哥日前在YouTube上分享「不傷電池iPhone正確充電法讓你電池健康度維持100%！實測兩年真有效」影片提到，自己使用iPhone 15 Pro 超過6個月時間，但電池健康度依舊維持在100％，就是因為自己有開啟電池「80%上限」，手機會在充到80%後就自動停止充電，但如果有電量焦慮症的用戶，他建議可以使用「最佳化電池充電」一樣會有幫助，手機充過夜也不用怕。
從iOS 17.4之後iPhone 15可以看到電池健康度和電池循環次數，電池如果出現2種狀況就應該要更換電池了：1、電池健康度80％以下；2、循環次數超過500次。Tim哥分享電池健康度的狀態，會顯示用戶手機的使用狀態。
🟡使用6個月
電池健康度95~100％→正常狀態
電池健康度85~94％→使用習慣不佳
🟡使用1年
電池健康度86~100%→正常狀態
電池健康度81~85％→使用習慣不佳
🟡使用2至3年
電池健康度通常會在80%以下→需要更換電池
👉5招iPhone電池保養秘訣
電池是消耗品，都會有使用年限，年限到了就應該要更換，都屬於正常現象。但什麼樣的充電行為會傷手機，甚至大大降低電池健康度，Tim哥提供提供5招可以電池保養和延長電池壽命的秘訣：
1、避免iPhone用到20%才充電。
2、避免長期讓手機處在高溫、低溫的狀態。
3、0~50%快充時儘量先不要用手機。
4、iPhone不要用到完全沒電0%的狀態。
5、電池充滿100％就可拔掉。