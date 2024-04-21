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iPhone電池健康度總維持100%！Tim哥：開啟1功能「充過夜也不怕」

▲3C達人Tim哥分享iPhone「維持電池健康度100%」的使用密技。（圖／翻攝3cTim哥生活日常頻道）
▲3C達人Tim哥分享iPhone「維持電池健康度100%」的使用密技。（圖／翻攝3cTim哥生活日常頻道）

記者周淑萍/綜合報導

部分iPhone用戶很在乎手機的「電池健康度」，如果使用方式或是充電方式錯誤，都很容易讓電池健康度快速下降，科技YouTuber Tim哥分享一招就能讓iPhone充過夜也不怕，同時提供5招電池保養和延長電池壽命的小秘訣。

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Tim哥日前在YouTube上分享「不傷電池iPhone正確充電法讓你電池健康度維持100%！實測兩年真有效」影片提到，自己使用iPhone 15 Pro 超過6個月時間，但電池健康度依舊維持在100％，就是因為自己有開啟電池「80%上限」，手機會在充到80%後就自動停止充電，但如果有電量焦慮症的用戶，他建議可以使用「最佳化電池充電」一樣會有幫助，手機充過夜也不用怕。

▲iOS 17.4，加入了不少實用功能，包含了iPhone 15可以直接在「電池」欄位內查看「電池循環次數」，對於有電池健康焦慮症的用戶來說，可以更佳直觀的檢視目前的電池狀態。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15系列升級到 iOS 17.4後可以直接在「電池」欄位內查看「電池循環次數」，可更直觀檢視目前的電池狀態。（圖／記者周淑萍攝）
從iOS 17.4之後iPhone 15可以看到電池健康度和電池循環次數，電池如果出現2種狀況就應該要更換電池了：1、電池健康度80％以下；2、循環次數超過500次。Tim哥分享電池健康度的狀態，會顯示用戶手機的使用狀態。

🟡使用6個月
電池健康度95~100％→正常狀態
電池健康度85~94％→使用習慣不佳

🟡使用1年
電池健康度86~100%→正常狀態
電池健康度81~85％→使用習慣不佳

🟡使用2至3年
電池健康度通常會在80%以下→需要更換電池

▲iPhone 15系列還有 「80% 充電上限」功能。但外出一整天只有8成的電量有時可能不夠用，建議大家可以養成iPhone 螢幕朝下蓋的習慣，因當iPhone 沒有偵測到用戶正在使用手機的狀態螢幕就會變暗進入休眠模式。（圖／記者周淑萍攝）
▲Tim哥表示，自己有開啟電池充電「80%上限」，手機會在充到80%後就自動停止充電。（圖／記者周淑萍攝）
👉5招iPhone電池保養秘訣
電池是消耗品，都會有使用年限，年限到了就應該要更換，都屬於正常現象。但什麼樣的充電行為會傷手機，甚至大大降低電池健康度，Tim哥提供提供5招可以電池保養和延長電池壽命的秘訣：

1、避免iPhone用到20%才充電。

2、避免長期讓手機處在高溫、低溫的狀態。

3、0~50%快充時儘量先不要用手機。

4、iPhone不要用到完全沒電0%的狀態。

5、電池充滿100％就可拔掉。

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