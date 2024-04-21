天琴座流星雨來了！4/22大爆發　「時間、觀賞地點、方位」一次看

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台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，其實在國際天文聯合會中的列表，並沒有「天琴座流星雨」（Lyirds）這個名稱。以天琴座為名的共有「8種流星雨」，目前都仍活躍中，其中四月天琴座流星雨（April Lyrids）與六月天琴座流星雨（June Lyrids），由於輻射點較不明確，僅使用月份做為名稱代表。
天琴座流星雨的輻射點實際上位於武仙座東方，天琴座織女星是附近最亮的恆星，所以才這樣命名，天琴座流星雨也是最早史籍有記錄的流星雨之一，西元前687年，就有天琴座流星雨大爆發的記錄，《春秋左傳·莊公七年》記載：「夏，四月辛卯，夜，恆星不見，夜中星隕如雨」就是一大證據。
🟡2024天琴座流星雨出現日期、時間
台北市立天文館助理研究員段皓元說明，「四月天琴座流星雨」出現在每年4月的中至下旬，今年極大期預測在4月22日，每小時天頂流星數量（ZHR）約18，當晚隨著流星雨輻射點在9點升起後，流星數量將逐漸增多，曙光前達到最高峰。
雖然接近滿月，月光會影能見的流星數量，但天琴座流星雨大部分都是明亮的流星，且出現「火流星」的機率高，因此只要避開月亮的方向，在視野開闊處仍有機會欣賞到不少明亮火流星的身影，偶爾還能看到殘留的流星痕。火流星是指亮度高於行星，約-4等以上的明亮流星，而不是冒著火的流星。
🟡天琴座流星雨方位、觀賞技巧
段皓元指出，天琴座流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見象限儀座流星雨的美貌。
🟡2024天琴座流星雨天氣
中央氣象署指出，4月22當天鋒面接近，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，中午過降雨擴大，「中部以北、東北部及各山區」都有局部短暫雷陣雨，對於觀賞天琴座流星雨其實不算太友善，因此要提醒前往山區遊玩或觀賞的民眾，務必留意自身安全，並攜帶雨具。