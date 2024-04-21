企業女子壘球聯賽／Alyson完封勝！新世紀黃蜂2:0福添福嘉南鷹

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第一天賽事首場由，新北凱撒勇士出戰中華U18培訓隊，由於中華培訓隊勝場尚未開張，但遇到學姊又要繳學費，新北凱撒外援Dawn Bodrug主投2局狂飆6次三振，表現可圈可點，後援的余翌瑄2局無失分，鄭鈺樺3局只被敲出1支安打，最終以9:1獲勝。
新北凱撒前3局輕鬆應戰，以2:1領先，陳荺婷、陳家宜等好手開啟安打攻勢，加上朱慧宜也有長打拉開比數，最後黃玟瑄單場3安打猛打賞，拿下MVP。
新世紀黃蜂外援Alyson Spinas-Valainis演出完封勝
第二戰賽事，福添福嘉南鷹遇到新世紀黃蜂，新世紀黃蜂外援Alyson Spinas-Valainis演出完封勝，最終以2:0擊敗福添福嘉南鷹。
此役雙方上演投手大戰，柯夏愛依舊穩定先發，前5局都是0:0狀態，但6局下蘇奕璇率先敲安，陳幸妤適時安打，劉書含及余佳玲安打再攻下分數，最後以2分之差氣走福添福嘉南鷹。
Alyson Spinas-Valainis主投7局無失分，被打2安打，狂飆5次三振，拿下本季個人第三勝，獲選MVP。
Ellen Roberts投球有霸氣！兆基穿山甲險勝
第三場臺北臺產熊讚由新同學Ellen Roberts出戰臺中兆基穿山甲，Ellen Roberts是澳洲國家隊代表，球路很精準，加上威力十足，去年曾在日本壘球聯盟比賽過，是今年很受注意的外援。
不過她今天卻是受到兆基穿山甲襲擊，2局下兆基靠著石佳青、何欹璠聯手敲安先馳得點，不過3局臺北臺產熊讚利用杜雅婷控球不穩，加上邱鈺然2分打點二壘安打逆轉。
6局下，兆基穿山甲首名打者廖保琇安打上壘，何欹璠敲出三壘安打將比數扳平，陳雨庭打回超前分，最終兆基就以3:2險勝。Ellen Roberts6局被打8安打失3分，飆出4次三振吞敗。
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