89歲牙醫退休開性愛博物館！門票僅100元爆紅　她一逛撿到寫真集

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89歲退休牙醫師「兩性收藏品」超狂！茶瓶、雕塑應有盡有
該性愛博物館是一名89歲退休的牙醫師阿北所開設，孫女一入內參觀抬頭就看到許多的畫作，牙醫師阿北透露：「這我去大陸請人家畫的，一共畫了102幅」孫女也驚訝都說：「都是男生跟女生在那個」阿北則回答：「大禮啦！沒有那個禮也沒有人類，不懂的人就會說那是黃色，但這其實也是一門藝術」。
孫女也隨意地繼續參觀牙醫師阿北的各種收藏，發現除了畫作之外，整間收藏博物館中還有「茶壺」、「花瓶」、「雕塑」、「玩偶」等等，阿北亂中有序的都有將其分類擺放，甚至還有可愛的「動物區」、奇特的「撲克牌區」等等，而孫女逛著逛著，還無意間撿到寫真集，翻了幾頁之後也驚呼尺度還蠻大的，阿北甚至開玩笑要將該本寫真送給孫女。
89歲老翁收藏品大膽開放！「情場故事」意外反轉超催淚
孫女原本以為阿北收藏品都是如此「大膽奔放」，想必在情場上也是有許多故事，於是問老公「那你怎麼認識你老婆？」阿北則娓娓道來：「她是我最好朋友的妹妹，當時考上中山醫專註冊要去身體檢查，然後老婆當時是鳳山醫院的護理主任，就抓著我的手去做健康檢查，因為沒有被牽過手，結果就暈船了」這也讓孫女笑翻表示：「原來阿北是純情小宅男，簽個小手就會暈船」。
後來孫女又問：「那你老婆是你唯一交過的女朋友嗎？」阿北則回答「過去還有一個名為百合（Yuri）的女生對他一見鐘情，只是當時我並沒有喜歡對方，因為我比較喜歡大隻的女生，但後來還是被百合打動就變成初戀對象，之後百合的爸媽就將女兒嫁給修理飛機的，月收入是我好幾倍，自從百合跟她老公訂婚之後，就分手沒在一起了，她現在還是水水的住在台南，我也有曾經去找過他」而特別的是，收藏品當中，還有當時百合寫給阿北的告別信，非常的感人。
孫女參觀完之後也表示：「阿北的收藏品非常驚人且豐富，根本就是屏東的羅浮宮，如果想要參觀的話一定要記得跟阿北預約，阿北有一點重聽，要講大聲一點，然後手機比較容易找到他，但手機沒接可以打市話，可能會是太太接聽，最好當週要去當週預約，不然阿北會忘記哦！」影片曝光至今，觀看數已經超過54萬人次，不少人都表示一定要去參觀看看，也讚嘆89歲的阿北身體硬朗，對答如流。
📍景點名稱：性愛藝術文化博物館
📍景點地址：屏東縣萬巒鄉縣道185號
📍景點參觀預約電話：0926137400、（08）-7788661