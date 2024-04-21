35歲書記官過勞肝腎衰竭亡！幼子年僅8個月大 法官開第一槍發聲
本月12日，士林地院李姓法官12日墜樓身亡，消息引發軒然大波，20日，臉書「靠北書記官」PO文稱，接獲台中地院法官蕭一弘私訊，指某地院一名陳姓書記官疑因過勞多次住院，最終敗血症離世併發肝腎衰竭，且過世時小孩僅8個月大，原因疑似就是配屬工作壓力過大的法官，而PO文更提供Google表單調查，開放填寫「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」，統計結果將交司法院，並在粉專公布。
記者林盈君／綜合報導
PO文內容提到，蕭法官希望能喚醒其他法官，對書記官工作環境的重視，並鼓勵大家踴躍填寫表單調查，預計統計到5月20日晚間12點，後續會將結果提供給司法院，要求司法院慎重面對。「靠北書記官」提到，李姓法官的悲劇，大家都萬般不捨，但書記官遭到職場不法侵害的聲音，明明不遑多讓，卻始終被埋沒、被掩蓋，讓我們一起把書記官的聲音傳出去。
而有知情人士透露，該名陳姓書記官為人謙恭和善，原服務於苗栗地院少年與家事法庭，妻子是台中地院法官助理，疑因工作繁重而病倒，於去年11月間住院，但長官還拜託他做到12月底，最後因淋巴結發炎，高燒不退等，體重下降甚至引發癲癇，今年2月再度住院，最終不幸離世。而本月19日，台灣高等法院一名8歲陳姓女法官，突然在辦公室昏倒，場失去呼吸心跳，搶救至今仍未清醒，凸顯司法體系人力不足及過勞等狀況。