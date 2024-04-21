年邁嬤遇行人地獄！見10台多車硬衝險軟腳 暖心騎士禮讓網吵翻
本月15日上午，新北市中和區一名騎士，從連勝街往板南路方向行駛，經過巷口時看到一名年邁的阿嬤，要走斑馬線過馬路，未料近10輛汽機車視若無睹，讓阿嬤遲遲不敢馬路，該騎士因此停下禮讓，並示意阿嬤先過馬路，過程被行車紀錄器拍下，PO到YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，引發網友議論，警方對此表示，已接獲民眾檢舉，查證後將對未停讓的汽機車駕駛處以1200元以上、6000元以下罰鍰。
記者林盈君／綜合報導
從曝光的影片可以看到，當時年邁的阿嬤拿著雨傘，於路口遲遲不敢過馬路，且經過的汽機車也未禮讓，甚至還高速通過，之後該名騎士見狀停下禮讓，並揮手示意阿嬤通過，但對向道有有10多太汽機車疾馳而過，對此場景完全視若無睹，讓阿嬤一度進退兩難，所幸之後車流較少，阿嬤才得以前進過馬路，平安通過。
影片曝光之後，網友們紛紛斥責「果然是行人地獄」，表示「這就是普遍台灣人的水準，真可悲」。對此，中和警分局表示，調閱民眾檢舉系統之後，證實已接獲此件交通違規檢舉案件，將於查證後依法處置，並指出，車輛行近行人穿越道，若不暫停讓行人先行通過，依道路交通管理處罰條例得處1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲駕駛人行經路口應停讓行人優先通行，以維交通安全。