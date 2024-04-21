張學友演唱會加3場今天開賣！3萬張門票票價、搶購時間一次看
香港歌神張學友5月31日起將在台北小巨蛋舉行最新的「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，6場6萬多張門票3月30日開賣秒殺，令搶不到票的歌迷崩潰。張學友決定6月14日至16日加開3場，門票於今（21）日開賣，中午12點16分中信卡友率先搶購，14點16分全面啟售。
記者薛羽彤／綜合報導
張學友下個月將來台灣舉辦演唱會，6萬張門票開賣即秒殺，寵粉的他決定6月14日至16日加唱3場，更是突破「A Classic Tour學友‧經典」首輪連唱6場紀錄，這一次「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會」台北首輪即開9場，再次改寫個人紀錄。這三場門票將於今日12點16分中國信託卡友限區限量優先購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡），14點16分全面開賣，票價分別為：5880、5280、4800、3800、2800、1800、800。售票方式為KKTIX網站購票。
張學友加場演唱會演出時間為6月7日（五）19：30開演、6月8日（六）19：00開演、6月9日（日）19：00開演。主辦單位也貼心提醒，紅2B、紫2B區域因位置較為斜邊太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到主舞台的LED 螢幕。
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