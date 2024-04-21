中壢人稱遇到胡瓜本人！被糾正是主唱大人：下面一位　阿信回應了

張學友演唱會加3場今天開賣！3萬張門票票價、搶購時間一次看

▲張學友演唱會宣布加開3場，3萬張門票於今日開賣，票價、搶購方式曝光。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友演唱會宣布加開3場，3萬張門票於今日開賣，票價、搶購方式曝光。（圖／超級圓頂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

香港歌神張學友5月31日起將在台北小巨蛋舉行最新的「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，6場6萬多張門票3月30日開賣秒殺，令搶不到票的歌迷崩潰。張學友決定6月14日至16日加開3場，門票於今（21）日開賣，中午12點16分中信卡友率先搶購，14點16分全面啟售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張學友加場演唱會今（21）日開賣。（圖／超級圓頂臉書）
▲張學友演唱會加開3場，今（21）日開賣。（圖／超級圓頂臉書）
張學友下個月將來台灣舉辦演唱會，6萬張門票開賣即秒殺，寵粉的他決定6月14日至16日加唱3場，更是突破「A Classic Tour學友‧經典」首輪連唱6場紀錄，這一次「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會」台北首輪即開9場，再次改寫個人紀錄。這三場門票將於今日12點16分中國信託卡友限區限量優先購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡），14點16分全面開賣，票價分別為：5880、5280、4800、3800、2800、1800、800。售票方式為KKTIX網站購票。

▲張學友小巨蛋演唱會座位圖。（圖／超級圓頂臉書）
▲張學友小巨蛋演唱會座位圖。（圖／超級圓頂臉書）
張學友加場演唱會演出時間為6月7日（五）19：30開演、6月8日（六）19：00開演、6月9日（日）19：00開演。主辦單位也貼心提醒，紅2B、紫2B區域因位置較為斜邊太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到主舞台的LED 螢幕。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

張學友演唱會驚喜加開3場！2階段售票時間、7種票價全曝光

張學友演唱會門票售罄「收到未付款簡訊」　貌似詐騙官方發聲了

張學友演唱會門票搶不到！呂秋遠改編〈吻別〉訴苦　引2萬人共鳴

張學友5度攻蛋倒數！看演唱會前「必知歌神5件事」　快看超狂紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生