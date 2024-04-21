楓康超市還真瘋！整排「10元商品特賣」：青菜、芭樂、砂糖都10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
興農集團旗下的楓康超市（原興農超市），近日公布最新DM，自4月19日至5月2日限時開跑「10元商品大特賣」，像是包裝綠豆芽10元、珍珠芭樂1粒10元、三溫暖茶葉蛋10元、台糖二號砂糖500克10元、興農冰塊600克10元、楓康純水1500毫升10元。此外，銅板價專區還有蘇打餅10元、豆干10元，以及多款餅乾都是12元。
楓康超市不到50間，只在新竹、中彰投開店
超殺價格引起不少討論：「真的有便宜」、「楓康茶葉蛋好吃」、「二砂很便宜」，但也有人直言「要先找得到楓康超市」。《NOWnews》實際查詢楓康各門市分店，對北部、南部消費者來說確實買不到，若是加上5月3日將開幕的竹北市嘉豐店，全台共49間分店，其中以台中市為最大宗共33間，其次座落在新竹市1間、新竹縣2間、彰化縣8間、南投縣5間，部份分店為24小時營業。
全聯破百款商品買1送1，瓶裝水7元
買不到楓康超市10元商品，全台全聯都有買一送一活動，即日起至4月25日前，全聯集結超過百支商品發動買1送1，其中飲料類相當有感，換算下來，泰山600ml瓶裝水只要7元、悅氏氣泡水12元、油切綠茶14元、綜合果蔬汁15元。
🟡全聯福利中心買一送一完整清單（至4月25日）
◾泰山twistwater環保包裝水600ml，平均特價7元
◾悅氏Light鹼性水2200ml，平均特價18元
◾悅氏Light礦泉氣泡水520ml，平均特價12元
◾悅氏蔬果吧-胡蘿蔔綜合果蔬汁550ml，平均特價15元
◾悅氏蔬果吧-熱帶綜合果蔬汁550ml，平均特價15元
◾悅氏雙纖油切綠茶-無糖550ml，平均特價14元
◾形動補給水飲590ml，平均特價12元
◾DARLIE好來亮白清新彩紋牙膏190g，平均特價44元
◾DARLIE好來雙重功效強化琺瑯質牙膏200g，平均特價44元
◾多芬滋養柔嫩潔膚塊90g×4入，平均特價79元
◾DARLIE好來護齦礦鹽漱口水500ml，平均特價99元
◾DARLIE好來酷爽青檸漱口水500ml，平均特價99元
◾DARLIE好來清新薄荷漱口水500ml，平均特價99元
◾DARLIE好來清新綠茶漱口水500ml，平均特價99元
◾高露潔抗敏專家牙膏-全面防護110g，平均特價109元
◾高露潔抗敏專家牙膏-修復琺瑯質110g，平均特價109元
◾高露潔抗敏專家牙膏-牙齦護理110g，平均特價109元
◾清淨海森山島讀沐浴露-海750ml，平均特價120元
◾清淨海森山島讀沐浴露-木750ml，平均特價120元
◾清淨海森山島讀洗髮精-海750ml，平均特價120元
◾清淨海森山島讀洗髮精-木750ml，平均特價120元
◾蜂王膠原彈力活萃皂80g×5入，平均特價65元
◾蜂王燕麥呵護舒膚皂80g×5入，平均特價65元
◾依必朗清新漱口水700ml，平均特價62元
◾沙威隆抗菌沐浴露-洋甘菊萃取1000ml，平均特價95元
◾多芬一分鐘護髮精華-輕潤保濕180ml，平均特價78元
◾多芬一分鐘護髮精華-深層修護180ml，平均特價78元
◾德恩奈維他命牙膏126g，平均特價70元
◾566植萃護髮染髮霜-1晶鑽烏黑40g+40g+30g，平均特價200元
◾566植萃護髮染髮霜-3自然亮黑40g+40g+30g，平均特價200元
◾566植萃護髮染髮霜-5咖啡栗黑40g+40g+30g，平均特價200元
◾566植萃護髮染髮霜-6可可栗褐40g+40g+30g，平均特價200元
◾566植萃護髮染髮霜-7琥珀淺棕40g+40g+30g，平均特價200元
◾宸間美味鹽水意麵純素600g，平均特價40元
◾鄉傳呷關廟麵2.0805g，平均特價55元
◾天廚超級大麥麵200g，平均特價34元
◾醫生日記生機紅藜麥麵240g，平均特價50元
◾VIFON酸辣風味越南河粉60g，平均特價20元
◾戰豆-日式唐辛子風味脆青豆220g，平均特價32元
◾戰豆鹹蛋黃風味蠶豆片140g，平均特價32元
◾生活良好味付海苔29g，平均特價70元
◾康乃馨超薄護墊-微香型20片4入，平均特價44元
◾康乃馨超薄護墊-無香型20片4入，平均特價44元
◾靠得住草本抑菌加強版日夜用28cm 11片×2包，平均特價98元
◾靠得住草本抑菌加強版日用23cm 12片×2包，平均特價98元
◾靠得住茶樹舒涼衛生棉-小蒼蘭日夜28cm 16片，平均特價85元
◾靠得住茶樹舒涼衛生棉-小蒼蘭日用23cm 18片，平均特價85元
◾靠得住柔棉超薄護翼日用衛生棉23cm 18片4入，平均特價105元
◾靠得住柔棉超薄護翼衛生棉夜用28cm 16片×4入，平均特價105元
◾蘇菲AirfitSlim衛生棉26cm14片，平均特價65元
◾蘇菲清新涼感超薄護墊-薄荷清涼17.5cm 22片，平均特價59元
◾蘇菲清新涼感超薄護墊-小黃瓜微涼17.5cm 22片，平均特價59元
◾蘇菲天然100%有機棉超薄日用23cm 16片，平均特價73元
◾俏皮寶寶潔膚濕巾補充包80片3入，平均特價105元
◾好奇迪士尼純水親膚濕巾-加厚型70抽2包，平均特價79元
◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙110抽10包，平均特價99元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽10包，平均特價119元
◾新淨米發酵精萃洗碗精補充包-檸檬香氛700g，平均特價55元
◾ALLClean每日洗碗精500ml，平均特價72元
◾熊寶貝芳香豆補充包-法國玫瑰×茉莉300ml，平均特價99元
◾熊寶貝花型護衣芳香豆-白桃×茉莉280ml，平均特價99元
◾熊寶貝花型護衣芳香豆-梨花×鈴蘭280ml，平均特價99元
◾依必朗洗潔精補充包-柑橘800g，平均特價40元
◾白蘭香氛洗衣球-澄淨玫瑰×青檸230g 23顆，平均特價99元
◾白蘭香氛洗衣球-質感小蒼蘭230g 23顆，平均特價99元
◾廚房魔術靈噴槍瓶-橘油捷淨300ml，平均特價60元
◾三槍機能運動T恤L，平均特價230元
◾三槍機能運動T恤M，平均特價230元
◾三槍機能運動T恤XL，平均特價230元
◾酷覓星黑巧穀脆棒7入裝，平均特價40元
◾海之神戀愛魔法MINI棒-可可95g，平均特價35元
◾生活良好綜合餅乾270g，平均特價70元
◾TATAWA醇提拉米蘇熔岩餅120g，平均特價35元
◾TATAWA榛果巧克力熔岩餅120g，平均特價35元
◾盛香珍牛奶巧克酥115g，平均特價35元
◾盛香珍巧克酥-花生115g，平均特價35元
◾醫生日記鵝油麻辣鴨血附冬粉540g，平均特價125元
◾興家安全滑刀PE保鮮膜400尺，平均特價70元
◾OP3D止滑手套1雙，平均特價59元
◾OP檸檬馬鞭草海綿菜瓜布4入，平均特價49元
◾OP無雙酚A料理紙30cm×32m，平均特價149元
◾UCC職人香濃綜合即溶咖啡90公克，平均特價130元
◾貝納頌濾掛咖啡-哥倫比亞風味8入，平均特價96元
◾貝納頌濾掛咖啡-蘇門答臘曼特寧8入，平均特價96元
◾貝納頌尊爵級咖啡豆200g，平均特價175元
◾雀巢金牌咖啡二合一-重焙拿鐵12入，平均特價105元
◾摩卡哥倫比亞濾掛咖啡10入，平均特價84元
◾摩卡濾掛咖啡-耶加雪菲7入，平均特價84元
◾摩卡衣索比亞濾掛咖啡10入，平均特價84元
◾伯朗咖啡嚐家咖啡豆-橙光香映風味450g，平均特價199元
◾伯朗咖啡嚐家咖啡豆-榛曦巧郁風味450g，平均特價199元
◾西雅圖極品濾掛咖啡-極品綜合10入，平均特價80元
◾西雅圖極品濾掛咖啡-藍山綜合10入，平均特價80元
◾阿珠嬤韓式辣味萬用醬330g，平均特價72元
◾阿珠嬤韓式醃烤肉醬335g，平均特價72元
◾大同味霖醇釀蔭油400ml，平均特價70元
◾萬家香黑豆醬油450ml，平均特價75元
◾萬家香黑豆油膏510g，平均特價75元
◾萬家香松露薄鹽黑豆醬油350ml，平均特價105元
◾萬家香松露黑豆素蠔油420g，平均特價105元
◾松級黑豆蔭油膏500g，平均特價53元
◾丸莊薄鹽釀造醬油450ml，平均特價68元
◾丸莊昆布香菇和風露450ml，平均特價68元
◾耆盛干貝XO醬內容量220g，平均特價79元
◾福壽蔥味香油220ml，平均特價64元
◾海天金標蠔油530g，平均特價60元
◾南北坊香酥煎餅粉200g，平均特價35元
◾皇家穀堡芋香米一等米2kg，平均特價133元
◾台灣穀堡-老鷹生態米1.5kg一等米，平均特價100元
◾天生好米糙米一等米1.5kg，平均特價119元
◾天生好米台禾更九號米1.5kg二等米，平均特價119元
◾奇亞籽230g，平均特價180元