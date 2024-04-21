台中日租套房裝針孔！男房客驚覺遭偷拍 74歲女房東被逮下場糗了
去年4月間，台中市一名男子透過訂房網站，租賃一間位於台中的日租套房，未料入住之後發現遭針孔偷拍，經查發現，原來是74歲的蕭姓女房東偷拍，氣的一狀告上法院。案經台中地院審理，依照竊錄他人非公開活動罪，判蕭姓女房東拘役40天；蕭女提起上訴遭駁回，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，男子於去年4月間，透過訂房網站租賃蕭女的日租套房，未料期間卻發現，房間內被安裝多個針孔攝影機，包含掛勾密錄器、充電頭密錄器等物，驚覺自己與友人遭偷拍，隨即報警提告。蕭姓女房東辯稱，係因之前的租客破壞家具，甚至在房內吸毒，才會基於蒐證安裝針孔。
蕭女挨告後希望調解，向法官求情表示自己已74歲高齡，且患有重大傷病「紅斑性狼瘡」，希望能夠從輕量刑。台中地院審理，依照竊錄他人非公開活動罪，判蕭女拘役40天，蕭女提起上訴遭駁回，全案確定。
※【NOWnews 今日新聞
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