桃園44歲產婦血崩喪命！家屬診所前招魂　怒捧遺照、骨灰罈抗議

台中日租套房裝針孔！男房客驚覺遭偷拍　74歲女房東被逮下場糗了

▲台中男子透過訂房網站租賃日租套房，卻發現房間內被安裝多個針孔攝影機，氣的一狀告上法院。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台中男子透過訂房網站租賃日租套房，卻發現房間內被安裝多個針孔攝影機，氣的一狀告上法院。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者林盈君／綜合報導

去年4月間，台中市一名男子透過訂房網站，租賃一間位於台中的日租套房，未料入住之後發現遭針孔偷拍，經查發現，原來是74歲的蕭姓女房東偷拍，氣的一狀告上法院。案經台中地院審理，依照竊錄他人非公開活動罪，判蕭姓女房東拘役40天；蕭女提起上訴遭駁回，全案確定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據判決書指出，男子於去年4月間，透過訂房網站租賃蕭女的日租套房，未料期間卻發現，房間內被安裝多個針孔攝影機，包含掛勾密錄器、充電頭密錄器等物，驚覺自己與友人遭偷拍，隨即報警提告。蕭姓女房東辯稱，係因之前的租客破壞家具，甚至在房內吸毒，才會基於蒐證安裝針孔。

蕭女挨告後希望調解，向法官求情表示自己已74歲高齡，且患有重大傷病「紅斑性狼瘡」，希望能夠從輕量刑。台中地院審理，依照竊錄他人非公開活動罪，判蕭女拘役40天，蕭女提起上訴遭駁回，全案確定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

年邁嬤遇行人地獄！見10台多車硬衝險軟腳　 暖心騎士禮讓網吵翻

35歲書記官過勞肝腎衰竭亡！幼子年僅8個月大　法官開第一槍發聲

嘉義死亡車禍！機車疑追撞Ubike摔車道　女騎士遭遊覽車當場輾斃

桃園44歲產婦血崩喪命！家屬診所前招魂　怒捧遺照、骨灰罈抗議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞