綁架殺害男童陸正！死囚邱和順服刑36年有望再審 家屬批政府無能
死囚邱和順服刑已36年，為台灣司法史上等待死刑執行最長者，5年前，其義務律師團曾向台灣高檢署「辦理有罪確定審查委員會」提出聲請審查，盼重審證據被駁回，今年3月間，高檢署再次召開審查會，針對邱和順一案「發現新事實新證據」討論，對此有知情人士透露，應有機會啟動再審機制。而高檢署也證實，確實有針對邱和順個案開過審查會，但討論內容保密，因此具體消息尚未能證實。
記者林盈君／綜合報導
據了解，1987年間，新竹發生男童陸正綁架案，家屬遭勒贖交付贖金後，陸正仍遭殘忍殺害棄屍，警方循線逮捕主嫌邱和順等人，邱原本坦承犯行並向家屬道歉，之後卻翻供指遭刑求才認罪，多年來歷經11次更審均判處死刑，迄今已服刑36年未伏法，也是全台關最久的死刑犯。現年82歲的陸正父親陸晉德，痛批邱和順死刑定讞早該伏法，案件卻一再拖延至今，得知案件有望再議，坦言「受不了政府的無能與腐敗」。
※【NOWnews 今日新聞
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