Kawhi Leonard傷情成快艇隱憂！ESPN分析可能「缺陣」對獨行俠G1

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此前，在18日快艇主帥Tyronn Lue對Leonard傷情的說法是：「我們計畫讓Kawhi Leonard在首輪交手達拉斯獨行俠的比賽中回歸。」而《The Athletic》記者Shams Charania則是透露Leonard目前還沒有參加球隊隊內的5打5訓練，但傷勢復原十方良好，有高機率能在首戰回歸。
不過Adrian Wojnarowski有不同的看法，「目前一切跡像都表明Kawhi Leonard將會缺席G1。球隊仍然將他列為出戰成疑狀態，但他已經缺席了3周，他在最近幾天內在快艇的訓練中逐步加大了訓練量，但他至今還沒有參加過完全對抗訓練，考慮到他右膝蓋的傷病史，他看起來不像能打第一場。 」
而Lue在今日受訪時則說：「我們還不知道Leonard明天能不能打，但我們必須做好萬全準備。他昨天和今天都進行了投籃練習，但沒有進行任何對抗訓練。」
Kawhi Leonard本季出賽68場，是個人近5季以來新高，場均能攻下23.7分，投籃命中率52.5%，三分球命中率41.7%，還能貢獻6.1籃板，他攻防兩端的貢獻，是快艇要在季後賽有所突破所需要的。
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