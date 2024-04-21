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NBA季後賽／尼克111：104退76人！搶下開門紅　Josh Hart關鍵三分

▲Josh Hart（左）在比賽關鍵時刻挺身而出，投進致勝三分，幫助尼克在主場擊敗76人，系列賽搶下開門紅。尼克主控Jalen Brunson這一場也有出色表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲Josh Hart（左）在比賽關鍵時刻挺身而出，投進致勝三分，幫助尼克在主場擊敗76人，系列賽搶下開門紅。尼克主控Jalen Brunson這一場也有出色表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（21）日進行首輪季後賽，紐約尼克系列賽首戰在主場迎戰費城76人，尼克方面儘管明星前鋒Julius Randle因為接受右肩手術賽季報銷，但他們還是展現出東區第2應有的實力，主控Jalen Brunson與前鋒Josh Hart各攻下22分，Josh Hart更是在關鍵時刻挺身而出，命中重要三分球，率領尼克終場以111：104擊敗76人，系列賽搶下開門紅，取得1:0領先。

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首節比賽76人隊來勢洶洶，靠著多人輪流在外圍有所建樹，開局打出一波18：7的攻勢，首節打完76人取得34：25領先。但來到第二節後，尼克迅速在主場調整好狀態，靠著板凳上場的Miles McBride展現驚人得分爆發力，三分線外5投4中，尼克單節打出一波33:12的攻勢，硬是把領先優勢搶了回來，半場結束尼克以58:46領先。


雙方易籃再戰後，76人在Joel Embiiid轟進三分球之後，打出一波15:2的攻勢，又將比數扳平，三節打完76人反倒以82:79領先。末節比賽雙方打得火熱，比數也多持續維持在5分差以內，尼克這邊Josh Hart在關鍵時刻站了出來，飆進關鍵三分將比數拉開至7分差，終場前4.9秒再搶下關鍵籃板，並要到犯規鎖定勝局，終場率領尼克以7分之差帶走勝利。


本場比賽尼克一哥Jalen Brunson 全場16投僅8中，攻下22分7籃板7助攻，板凳殺出的Miles McBride貢獻21分4助攻，Josh Hart得到22分13籃板Bojan Bogdanovic也有13分7籃板演出。

76人方面，本場比賽板凳球員合計僅攻下7分，對比尼克隊的42分相差甚多，也成為輸球關鍵之一。一哥Joel Embiiid砍下29分8籃板6助攻，後衛Tyrese Maxey攻下全隊最高33分外帶4助攻，老將Kyle Lowry挹注18分4籃板，Kelly Oubre Jr.得到10分3籃板5抄截。

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