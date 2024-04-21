日本票選「最無法原諒」婚外情女星！福原愛僅排名第3 第1名是她
日本《FLASH》周刊近日對500名女性進行調查，對於曾以婚外情報導登上媒體版面的女性公眾人物，令民眾覺得「再也無法支持她？」結果出爐第一名為廣末涼子，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳；第三名則是與江宏傑撕破臉的福原愛。
記者薛羽彤／綜合報導
日本《FLASH》周刊調查曾有婚外情的公眾人物，令民眾覺得「再也無法支持她」，以及為何不願意原諒她們的出軌事件。民眾支持度結果出爐，廣末涼子以128票登上第一，第二名唐田英里佳獲得110票；第三名則是剛與江宏傑達成官司和解的福原愛，獲得103票。
廣末涼子去年6月出軌主廚鳥羽周作，一度淡出演藝圈，2月重新出發，成立工作室自立門戶曬美照宣布復出；本月17日她出席活動，面帶笑容談及育兒與時尚話題。網友認為「事情鬧得那麼大，她怎麼可以不到1年就重新回到舞台上，也太沒神經了吧」、「我看了那場記者會，聽到她提到孩子話題，感覺很討厭」，以128票獲得第一名。
至於唐田英里佳和東出昌大2020年被爆出有3年的不倫戀，東出昌大後來與演員妻子渡邊杏離婚，淡出日本演藝圈，東出昌大也被封為「世紀渣男」。民眾認為，唐田英里佳明知道對方有家庭、小孩，還與對方搞外遇，不值得原諒，獲得第二名。
福原愛上個月宣布與江宏傑達成和解，替這場纏鬥1年多了離婚官司畫下句點。福原愛仍因婚外情及離婚風波，形象難以回復，民眾認為福原愛「把自己裝成悲劇的主角，真討厭，我連她的臉都不想看到」，以103票得到第三名。
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