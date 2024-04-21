啦啦隊女神「開季1個月還沒跳」傳出被樂天冷凍！本尊曝個人因素
與林襄同門的樂天啦啦隊女孩張雅涵，近日在Threads無奈抱怨「呼！球季開賽到現在我都還沒跳到，怎麼有種與世隔絕的感覺。」有網友質疑她是否被樂天冷凍，對此，她再度更新動態澄清，「我是因為被樂天派去香港沒去大巨蛋，後來有班的兩天場地在台南我不行，所以才都沒上班啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
樂天桃猿的主場桃園棒球場仍在修復中，導致球員、啦啦隊樂天女孩至今都沒有回主場比賽。樂天女孩張雅涵近日在Threads上發文表示，「呼！球季開賽到現在我都還沒跳到，怎麼有種與世隔絕的感覺。」語氣中也透露一些無奈，隊友筠熹也有同感直呼：「我也還沒跳。」網友看到後紛紛安慰她，「球隊流浪中，等回主場應該就好了」、「沒事的，下半季多跳一點就好了，棒球有很多場呢！」、「點播一首，好想你。」
此外，也有網友留言「真的還在樂天嗎」質疑她受到樂天冷凍，對此，張雅涵也特地發文澄清，「我不是被樂天冰了，我是因為被樂天派去香港沒去大巨蛋，後來有班的兩天場地在台南我不行，所以才都沒上班啦」，希望外界別誤會。
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