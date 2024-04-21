陳偉殷睽違快2年重返投手丘！先發3局飆4K　感動發文：感覺太棒了

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這場比賽眾星雲集，前紅襪球星Jackie Bradley Jr.轟出2分砲助威，加上曾效力釀酒人、打過韓職的Hector Gomez也有敲安，幫陳偉殷打下3分。
陳偉殷因前年7月底肩膀動刀，一度被認為可能生涯要結束，但他重新復健，花了快一年半時間，終於回到場上，他在臉書寫下：「回到球場上的感覺真是太棒了！即使已經將近兩年沒有在場上投球，但重要的是現在已經準備好了，期待著新球季的到來。」
陳偉殷表示：「最重要的是享受打球的樂趣，無論結果如何都能夠保持開心！還有謝謝今天又來到球場的球迷，能夠再次看到大家真的很開心。」
大西洋聯盟是什麼？
長島鴨隊是大西洋職業棒球聯盟的球隊，該聯盟也是美國職棒大聯盟的「友好聯盟」，從2000年成立以來，累計超過850萬名球迷來到球場，而不少前球星都會參與賽事，力拚最後上大聯盟機會，而球隊利用這種方式，可以讓各球團買斷合約，每場比賽都有球探觀察，但薪水偏低，我國好手林子偉、王建民、陽岱鋼等都曾打過大西洋獨立聯盟。
大西洋獨立聯盟的強度？
過去樂天桃猿前身Lamigo，就多次找來大西洋獨立聯盟的投手，在這個聯盟通常是「投低打高」，因為棒球是失敗的運動，打者也需要被看見，此外，投手若能壓制打者，代表他到未來更高層級，可能也堪用，羅力、尼克斯、蘭斯佛、艾肯等都是從此聯盟出來。
陳偉殷出身高雄 高苑工商就是王牌投手
38歲的陳偉殷出生於高雄縣仁武鄉，曾經為八卦國小少棒隊、仁武國中與橋頭國中青少棒隊、高苑工商棒球隊，2002年IBA世界青棒錦標賽，陳偉殷對南韓隊演出12次三振完封勝，獲得大會最佳左投手。
加入中日龍 陳偉殷就被迫動刀
陳偉殷2003年中自高苑工商畢業後進入國立體育大學就讀，同年底與日本職棒中日龍簽約，簽約金85萬美金，年薪1200萬日幣。2004年入選雅典奧運中華隊。
陳偉殷在2005年首次日職1軍登板，2006年11月於左手肘施行手術（包括韌帶重建手術、疲勞性骨折、尺神經壓迫症等治療），2007年因術後復健轉為育成選手。
陳偉殷手術後成為巨人殺手 在中日龍拿下最佳防禦率王
陳偉殷在2008年復出，並在4月接替山本昌投球，拿下勝投，7月16日，他出戰讀賣巨人奪下先發首勝。也慢慢站穩先發輪值。
陳偉殷2009年就拿下最佳防禦率王，並跟吉見一起並稱左右護法，為中日龍隊開啟央聯王朝，他在日職累積37勝33敗。
陳偉殷赴美 加入巴爾的摩金鶯
2012年陳偉殷在大聯盟開啟新的棒球人生，他不但順利站穩先發，首年就拿下12勝11敗的好成績，並且隔年也有7勝7敗，第三年16勝，是生涯新高，最後一年則是單季11勝。
他在2016年轉戰邁阿密馬林魚，並且在簽下基本合約5年8000萬美元（約27億台幣）大約、外帶2017年球季後的逃脫條款和2021年的1600萬美元選擇權。這份合約超過王建民2009年在紐約洋基的500萬美元（1.6億台幣）年薪，立下台灣選手在大聯盟的最高年薪（2020年為2200萬美元）記錄，陳偉殷也成為台灣球員最高薪。
2020年重返日職 陳偉殷加盟千葉羅德海洋隊
2020年因新冠疫情影響，陳偉殷意外成為大聯盟最高薪球員，並且在2020年加盟日職千葉羅德海洋隊，以簽約金3000萬日幣加盟，0勝3敗的戰績，讓他隔年還是有機會加入中央聯盟阪神虎隊。
陳偉殷肩傷這時復發，因此投投停停，2022年才真正被球團釋出後，選擇動刀處理，並在2023年才真正回到投手丘。
陳偉殷小檔案：
生日：1985年7月21日（38歲）
身高、體重：183公分、86公斤
出生地：台灣省高雄縣
學歷：八卦國小少棒、仁武、橋頭國中、高苑工商、國立體大
經歷：日職中日龍隊、巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚、日職千葉羅德海洋、阪神虎、美國獨盟長島鴨隊
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