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供電爭議延燒！台電曝配電事故逐年減少　天災搶修仍被政治操作

▲近來供電爭議不斷，日前傳出限電危機後又發生連日跳電，台電表示，同仁第一時間全力搶修震損機組，努力不該被政治扭曲為缺電。（圖／NOWnews資料照）
▲近來供電爭議不斷，日前傳出限電危機後又發生連日跳電，台電表示，同仁第一時間全力搶修震損機組，努力不該被政治扭曲為缺電。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

近來供電爭議不斷，日前傳出限電危機後又發生連日跳電，經濟部、台電飽受在野批評。台電表示，明白每一次事故停電都會造成民眾不便，但面對天災帶來的挑戰，同仁全力搶修震損機組、利用各種手段調度電力資源，防止震災影響供電造成大規模停電，同仁的努力不該被政治扭曲為缺電，加上配電事故次數已逐年下降，第一線同仁也經常無畏風雨搶修，區域性的停跳電實在與缺電無關，卻仍被政治操作。

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北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，沒想到在此之後，桃園又連日發生多起停電事故，引發全台限電憂慮再起，民怨、在野黨批評聲不斷。對此，經濟部長王美花、台電總經理王耀庭已公開致歉，王耀庭於昨（22）日正式向經濟部提出辭呈，王美花則希望能慰留。

台電表示，0403地震造成多部發電機組跳脫、受損，台電均在第一時間派員搶修，雖然大部分在短期內即修復完畢、歸隊供電，但仍有少數機組因損傷較嚴重及受餘震影響，修復時間較長，以致4月15日傍晚出現供電較為緊澀的情形。

面對天災帶來的挑戰，全體同仁無不兢兢業業維持供電穩定，將天災和事故停電當成政治操作的素材，對台電實在並不公平。再者，無論是天災影響系統供電能力，或是配電線路故障，並非台灣獨有，而是世界各國電業都會面臨的問題，被政治操作扭曲為缺電、導致問題失焦無法理性討論。

台電強調，因為地震對電力系統的影響，使得供電穩定成為輿論焦點，連帶導致近日數起配電事故造成的區域停電受到社會矚目，但事實是，隨著強化電網韌性計畫推動設備汰舊換新等措施，配電事故次數已逐年減少，以今（2024）年1月到3月為例，全台累計發生配電事故1224次，相較於10年前同期的2938次，下降將近6成，台電明白每一次事故停電都會造成民眾不便，但也期盼社會肯定同仁搶修及減少事故次數的努力。

台電再次強調，電力屬於全體國民，每個人都要用電，關於電力的討論應該基於事實與理性，而不是扭曲與政治操作，否則既無助於供電穩定、更對每一位致力電力供應於台電同仁不公平。

台電重申，台電同仁全力搶修震損機組、利用各種手段調度電力資源，防止震災影響供電造成大規模停電，天災帶來的挑戰和同仁的努力不該被政治扭曲為缺電；事實也是配電事故次數已逐年下降，第一線同仁也經常無畏風雨搶修，區域性的停跳電實在與缺電無關。

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