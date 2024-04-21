郭碧婷42公斤被嫌胖！導演罵沒素養「去打瘦臉針」 她無奈回應
女星郭碧婷外型仙氣，她演出電影《小時代》南湘進軍中國，和香港影視大亨向華強的兒子向佐結婚後生下一子一女。然而身材修長的郭碧婷日前上節目《乘風2024》（浪姐5）卻透露，被導演批評說胖，要她打瘦臉針，讓她頓時感到十分無奈。
記者吳昕蓓／綜合報導
170公分的郭碧婷身材纖瘦，但近來在《乘風2024》（浪姐5）和隊友聊到外型，透露很多人不喜歡她露出自己的下顎線，由於她的下顎骨頭比較寬，「他們會覺得『妳的臉是不是太大了』。」她之前有一次拍戲，還被導演罵說「妳怎麼戲拍一半變胖了，妳有沒有一點素養」，讓她感覺十分無奈。
當時的郭碧婷其實只有84斤（42公斤），被罵之後她也想不通，明明體重沒有增加，衣服也沒有變緊，怎麼會被說胖，後來才想到對方有可能是說她的臉很寬，「這個骨頭，（他）不喜歡，覺得我就是胖，他們覺得這樣叫胖。」她甚至還被規定要去打瘦臉針：「可是我就想說，我這是骨頭啊……」。
這段畫面曝光後，不少網友紛紛直呼，「想知道這個導演有多少斤」、「84斤還嫌胖，那我們普通人都是大胖子了」、「那個導演審美是不是出問題了，人家都這麼瘦了，簡直令人無語」、「不懂女生的漂亮下頜線的人，都沒品！」、「這樣都叫胖真的有點奇葩」、「八十四斤也算胖。無語了」、「她那個臉那麼漂亮，骨相很美，導遊是不是要V臉」。
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