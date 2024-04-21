NBA季後賽／Donovan Mitchell砍30分！主場開胡騎士97：83退魔術

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽兩隊的三分球命中率都不佳，騎士隊團隊共30投8中，命中率為26.7%；但魔術這邊更慘，團隊三分線37投僅8中，命中率是慘澹的21.6%，同時團隊罰球的把握性也不高，共30罰機會僅罰進19球，命中率僅有63.3%，沒能把握外線與站上罰球線的機會，也是魔術輸球關鍵之一。
魔術的未來新星Paolo Banchero也是第一次體驗到季後賽的滋味，他全場攻下24分，追平了魔術隊史上季後賽首次出賽得分最高紀錄，Shaquille O'Neal過去曾在1994年4月29日對陣溜馬隊的比賽中，得到24分19籃板5阻攻。
談到今天的比賽，Paolo Banchero表示：「我們的投籃命中率為 32%，三分球與罰球命中率也不盡理想，但比賽直到最後兩分鐘才看起來要結束了。我認為本場比賽我打得很好，但我可以在很多事情上做得更好，我也從中吸取了教訓。」
此役騎士一哥Donovan Mitchell砍下30分外帶3助攻3抄截，Jarrett Allen也有「雙十」演出，貢獻16分18籃板，Evan Mobley得到16分11籃板，年輕後衛Darius Garland也有14分8助攻演出。
魔術方面狀元郎Paolo Banchero攻下24分已是全隊最高，另附帶7籃板5助攻，Franz Wagner攻下18分7籃板，Jalen Suggs得到13分4籃板4助攻，中鋒Jonathan Isaac挹注10分5籃板。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁