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鄧愷威被下放小聯盟3A！暫時結束巨人隊大聯盟之旅　還有機會再上

▲舊金山巨人台灣投手鄧愷威今被球隊下放3A。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山巨人台灣投手鄧愷威今被球隊下放3A。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

鄧愷威被下放！舊金山巨人隊今（21）日作出人員異動，根據官網表示，鄧愷威在昨日比賽結束後，被下放至3A小聯盟，而Sean Hjelle復健訓練中歸隊，移出15天的傷兵名單，鄧愷威也結束他從3月30日以來，將近一個月的奇幻之旅。鄧愷威累積出賽4場、11局丟掉12分，被敲15支安打，被上壘率2.09。而他雖然下放小聯盟，但球隊隨時可以把他叫回，可任意升上或下放，就像過去王建民等菜鳥球員一樣。

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鄧愷威昨日僅投1局就失掉5分，賽後防禦率暴增至9.82。巨人終場以1:17慘敗給響尾蛇，也中止近期2連勝。他防禦率上升到9.82，目前出賽4場、11局丟掉12分，被敲15支安打，被上壘率2.09。

Blake Snell先發，但總是被打爆，鄧愷威上場幾乎就是在幫球隊吃局數，而鄧愷威的表現受到總教練梅爾文（Bob Melvin）的青睞，直呼說：他「拯救了球隊」。

鄧愷威被巨人拉上大聯盟，是台灣本季第一位登上大聯盟的選手，也是史上第17位台灣球員上大聯盟，鄧愷威的手套上繡有老虎跟國旗，老虎是阿公的生肖，國旗代表台灣，堅持不忘本。

▲鄧愷威大聯盟累積出賽4場，未來還有機會上大聯盟。（圖／鄧愷威IG）
▲鄧愷威大聯盟累積出賽4場，未來還有機會上大聯盟。（圖／鄧愷威IG）
鄧愷威今年春訓時就已被巨人隊列入40人名單，但2月中旬因遭遇左斜肌拉傷，讓他進度落後，不過，鄧愷威在3月初進行LiveBP實戰投打訓練的過程中，展現出極具潛力的滑球，加上他的身材高大，擁有193公分的身高，因此被叫上大聯盟，並不令人意外。

鄧愷威出身西苑、高苑工商，曾是胡智為、陳偉殷的學弟，而之後進入國立體大就讀，原本在雙城隊效力，但在2019年因涉入Sam Dyson的交易案，因此轉戰舊金山巨人，等了7年才上大聯盟舞台。

鄧愷威昨日接受台灣媒體《中央社》訪問時提出，他表示昨晚是人生第一次在局中間上場接替投球，相較於過去都是在新的一局開始投球還有點不習慣，「牛棚一接到電話就馬上要準備，熱身時間也相對縮短很多，狀況較不理想。」

鄧愷威過去在3A一直擔任先發位置，升上大聯盟後變成長中繼角色，遇到很多新挑戰，很多新東西要學，需要重新適應牛棚的調度，也可能遇到連續多天沒有上場的狀況，心態和體能上如何調整與維持，成為一大課題。

巨人總教練梅爾文認為，鄧愷威體驗過大聯盟，這對他來說是很好的經驗，之後回到小聯盟會有更多磨練，整體經驗對他是好的。

鄧愷威小檔案：

出生年月日：1998年12月1日（25歲）

出生地：台中市

最高學歷：國立體大

經歷：

明尼蘇達雙城小聯盟（2017年－2019年）

舊金山巨人（小聯盟－大聯盟，2019年－）

特殊表現：

2024年4月1日，代表舊金山巨人出賽，生涯初登板

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