鄧愷威被下放小聯盟3A！暫時結束巨人隊大聯盟之旅　還有機會再上

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Blake Snell先發，但總是被打爆，鄧愷威上場幾乎就是在幫球隊吃局數，而鄧愷威的表現受到總教練梅爾文（Bob Melvin）的青睞，直呼說：他「拯救了球隊」。
鄧愷威被巨人拉上大聯盟，是台灣本季第一位登上大聯盟的選手，也是史上第17位台灣球員上大聯盟，鄧愷威的手套上繡有老虎跟國旗，老虎是阿公的生肖，國旗代表台灣，堅持不忘本。
鄧愷威今年春訓時就已被巨人隊列入40人名單，但2月中旬因遭遇左斜肌拉傷，讓他進度落後，不過，鄧愷威在3月初進行LiveBP實戰投打訓練的過程中，展現出極具潛力的滑球，加上他的身材高大，擁有193公分的身高，因此被叫上大聯盟，並不令人意外。
鄧愷威出身西苑、高苑工商，曾是胡智為、陳偉殷的學弟，而之後進入國立體大就讀，原本在雙城隊效力，但在2019年因涉入Sam Dyson的交易案，因此轉戰舊金山巨人，等了7年才上大聯盟舞台。
鄧愷威昨日接受台灣媒體《中央社》訪問時提出，他表示昨晚是人生第一次在局中間上場接替投球，相較於過去都是在新的一局開始投球還有點不習慣，「牛棚一接到電話就馬上要準備，熱身時間也相對縮短很多，狀況較不理想。」
鄧愷威過去在3A一直擔任先發位置，升上大聯盟後變成長中繼角色，遇到很多新挑戰，很多新東西要學，需要重新適應牛棚的調度，也可能遇到連續多天沒有上場的狀況，心態和體能上如何調整與維持，成為一大課題。
巨人總教練梅爾文認為，鄧愷威體驗過大聯盟，這對他來說是很好的經驗，之後回到小聯盟會有更多磨練，整體經驗對他是好的。
鄧愷威小檔案：
出生年月日：1998年12月1日（25歲）
出生地：台中市
最高學歷：國立體大
經歷：
明尼蘇達雙城小聯盟（2017年－2019年）
舊金山巨人（小聯盟－大聯盟，2019年－）
特殊表現：
2024年4月1日，代表舊金山巨人出賽，生涯初登板
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