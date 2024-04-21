新竹營隊狼師性侵學童！道歉信辯一時好奇犯錯 提贖罪計畫獲輕判
新竹一名陳姓營隊老師，遭踢爆於去年間，利用3天2夜夏令營，進入帳篷內性侵多名學童，案經法院審理，僅有1案獲判3年8月，其餘案件不起訴處分。對此，新竹市議員田雅芳指出，該名狼師事後寫道歉信強調，自己是「因好奇才會犯錯」，將來不會再從事兒童相關工作，但今年卻又疑似捲土重來，於3月間開辦兒童學習課程，議員田雅芳呼籲，全民都應該站出來支持，替被害的孩子們發聲，一定要嚴懲犯罪者，才能嚇阻其他類似犯罪的再發生機率。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男原本在旅遊業擔任領隊兼業務，他於去年間被揭露，涉嫌利用暑期長假招攬戶外露營體驗，進入帳篷內性侵4名學童，被害人中年紀最小的僅國小一年級，案件審理期間，有部分受害者因當時處於熟睡，或是沒有目擊者，無法提供正確案發時間，被認定證據不足，陳男因此僅1案獲判3年8月，其餘案件不起訴處分，且陳男至今也未與被害家屬和解，案件目前上訴審理中。
議員田雅芳表示，陳男在審理期間寫了道歉信給法官，自稱是因為「一時好奇才犯錯」，並強調未來不會再從事跟兒童相關工作，甚至寫了一份「贖罪」企劃書給法官，表示會從事長照工作，最終獲判3年8月，但陳男疑似未遵守約定，又於今年3月間PO出招生訊息，打出科學創意的口號，開辦程式與動力機械等課程，目標鎖定國小4到6年級學生，近期因性侵案曝光，又悄悄將臉書關閉。
田雅芳為此呼籲，全民都應該站出來支持，替被害的孩子們發聲，杜絕往後再有孩子被性侵的可能，她強調，對於「兒童性犯罪者」強力表達零容忍，且要嚴懲犯罪者，才能嚇阻其他類似犯罪的再發生機率，並請法官應「嚴懲性侵兒童之狼師」，還受害者公道。
※【NOWnews 今日新聞
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