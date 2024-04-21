彭啟明變環境部長！1舉動被狂讚「這就是人品」　前員工加碼爆料

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媒體人讚彭人品好：他是第一個「回關」的人
媒體人羅友志第一時間在粉專分享關於彭啟明的小故事，羅友志提到，因為多年來的工作習慣，會將新聞對象、內閣粉專加一遍，卻從來沒碰過會「回關」（指互相關注）的人物，而彭啟明是第一位，此舉讓羅友志大讚彭啟明「這就是人品！」
彭啟明創業20年，前員工曝最受用的一句話
而彭啟明的前員工也在網路上透露：「新任的環境部長是我以前的老闆，他對我影響最深的一句話是曾經跟我說過，要我不要跟同年齡層的鬼混。」該員工補充說道，「因為這些人絕大多數對當下的你沒有幫助，能夠對你有幫助的，都是大你10歲以上的人。」
雖然有人認為這說法太過功利，但該員工則認為，彭啟明告訴他這段話，是讓他覺得該減少「不必要的社交」，不要浪費太多時間跟同年齡層的人一起罵老闆、酸同事，而是做好分內的事、把自己變強，讓可以幫助、提攜你的人看見，其他人也附和回應：「這段話我也有領受到，回想起來確實受用。」
擔任公職避嫌，520之後不再預報天氣
彭啟明在正式接受卓榮泰邀請後，發出近3千字聲明，說明為何會擔任環境部長，他坦言從年輕投入創業開始，服務公職從來不是他的人生選項，不過在長期關注極端氣候的威脅下，當面對氣候變遷的難題，光是民間企業的力量遠遠不夠，需要靠整個國家生態系改變，是他明知政治路不好走，卻願意挑戰的原因之一。
彭啟明這兩天一如往昔，依然一大清早就在粉專「報氣象」，提醒民眾假日要留意高溫、周二起會陸續變天，但他也鄭重表示，5月20日前將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作，在擔任公職期間，將不會再公開預報天氣、擔任播報工作，遵守公職人員利益衝突迴避相關規範。