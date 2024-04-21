大S才誇具俊曄好酷！汪小菲炫富「開勞斯萊斯載女友」較勁前妻
女星大S（徐熙媛）和舊愛具俊曄2022年閃婚，過著低調的婚姻生活，17日大S特地發文為老公的DJ秀催票，甜喊「酷吧！我老公。」前夫汪小菲也不甘示弱，曬出開著勞斯萊斯載未婚妻Mandy（馬筱梅）的影片，被網友解讀在與大S較勁。
記者薛羽彤／綜合報導
大S日前曬出具俊曄健身、騎單車的照片，為老公5月舉辦的DJ秀做宣傳。汪小菲20日在社群上曬出一段影片，寫上「下午和筱梅去台北的海邊走走，換換心情，輕輕鬆鬆」，影片中他戴著墨鏡駕著勞斯萊斯的敞篷車，愜意的開車在台北的海邊；另一段影片他透露和未婚妻Mandy一起到台北海邊過周末，也一起吃了熱炒，他感嘆表示：「哎呀好好的，換個方式，體驗生活」。
汪小菲放閃不輸大S的舉止，網友認為他較勁意味濃厚，紛紛表示，「馬筱梅：酷吧我老公」、「這可給前妻姐出大難題了，他們該紋什麼才能蓋過你的風頭」、「汪總，把那光頭的門票全買了，然後僱人在那裡直播賣辣粉」、「你哪天能不比較，完全放下那邊，格調就高很多了」。
事實上，汪小菲3月22日兩度突襲前妻大S台北信義豪宅，在樓下咆哮「要找徐熙媛算帳」，接著跑到警局門口，揚言要實名舉報大小S濫用藥物，但筆錄沒做完就走回家。汪小菲18日在直播提及此事，承認家務事壓力太大，導致情緒失控，「我平時不這樣的...後來我大概崩了4天吧！那4天是失憶的，我都不知道怎麼過來的。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道